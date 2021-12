IdeaFest 2021 Hadirkan Lebih dari 140 Figur Inspiratif

Selasa, 30 November 2021 | 18:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sepuluh tahun hadir sebagai festival kreatif terbesar di Indonesia, IdeaFest yang merupakan persembahan dari Samara Live, kembali diselenggarakan pada 26 hingga 28 November 2021.

Menghadirkan sederet profil inspiratif dari berbagai bidang kreatif lintas industri, IdeaFest 2021 mempersembahkan program utama yaitu IdeaTalks, Conference, Music, dan Xchievement Night. Acara ini juga menampilkan lebih dari 140 tokoh inspiratif dan 60 sesi edukatif dengan topik yang relevan dengan perkembangan industri kreatif saat ini.

Melihat perubahan situasi saat ini yang sudah menuju arah lebih baik serta kemajuan teknologi yang sangat pesat, IdeaFest 2021 mencoba merespon perubahan tersebut dengan menghadirkan pengalaman festival kreatif yang benar-benar baru secara hybrid.

Memperkenalkan sebuah virtual arena terbaru dan platform metaverse berteknologi tinggi bernama Jagat.Live, di mana platform ini dirancang untuk menggambarkan konsep interaksi virtual yang interaktif dan imersif. Tidak hanya itu, berbagai sesi inspiratif IdeaFest juga dapat disaksikan secara langsung di M Bloc Space.

Melalui kolaborasi ini, IdeaFest ingin mengapresiasi kehadiran M Bloc Space yang terus berkarya di tengah berbagai batasan yang ada, mendukung produk-produk lokal, dan menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi.

“Situasi saat ini membawa masyarakat ke dalam banyak perubahan kehidupan yang tak terduga tetapi menyerah bukanlah jalan dalam menghadapi perubahan serta tantangan yang ada. Tahun ini adalah waktu untuk kita menemukan potensi dan faktor X yang ada dalam diri kita agar bisa bertahan, menghasilkan karya yang inovatif, dan membangkitkan semangat pantang menyerah untuk menggapai impian," ungkap Ben Soebiakto selaku Co-Founder of IdeaFest.

"Dalam panggung IdeaFest 2021, kami menggandeng lebih banyak komunitas dan tokoh inspiratif yang bertujuan memberikan dampak yang lebih besar lagi agar masyarakat dapat terus terinspirasi untuk berusaha, bergerak maju, dan tentunya menjadi tangguh dalam menghadapi situasi apapun di masa depan. Kami harap semangat bangkit yang kami bawa tahun ini dapat direpresentasikan melalui sederet pembicara lintas industri baik dari dalam dan luar negeri,” imbuhnya.

Beberapa nama inspiratif yang hadir di IdeaFest 2021 meliputi Tablo (Rapper, Producer, Songwriter, and Author), Stefan Sagmeister (Designer), Kevin Kwan (Author of Crazy Rich Asians), Daito Manabe (Artist, Composer, Programmer, Designer, DJ, VJ, and Rhizomatiks founding member), Yvett Merino (Producer of Disney’s “Encanto”), Byron Howard (Director of Disney’s “Encanto”), Raffi Ahmad (Founder & Chairman RANS Entertainment), Ridwan Kamil (Governor of West Java), Reza Servia (Producer, Managing Director of Starvision Plus), Ahmad Izham Omar (Executive Director, Content and Creative, Disney+, The Walt Disney Company Southeast Asia), dan beberapa nama besar lainnya.

IdeaFest juga menghadirkan deretan figur inspiratif lainnya seperti Brian McGinn, Cecilia Soojeong Yi, Calvin Chua, Chand Parwez Servia, Dian Sastrowardoyo, Voice of Baceprot, Dee Lestari, Jerome Kurnia, Arawinda Kirana, Wregas Bhanuteja, Aaron Seeto, Afutami, Max Mandias, Luluk HF, Marsela Limesa, Sal Priadi, Sulaiman Said, Wening Hung, Marchella FP, Bapak2ID, Weining Hung, Zico Halim, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu, IdeaFest 2021 juga mempersembahkan program musik dengan menampilkan sederet musisi tanah air yaitu, Kunto Aji, Lomba Sihir, Basboi & Les Musik ft. Kamga, A. Nayaka, Kay Oscar, serta menghadirkan special performances dari 9 musisi yang berhasil terpilih dari program IdeaFest Music Camp.

Muhammad Neil El Himam, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi gelaran IdeaFest menunjukkan semangat serta komitmennya untuk memberikan ruang bagi seluruh pelaku industri kreatif berkolaborasi.

"Di situasi pasca pandemi ini, masyarakat perlu sudut pandang baru dalam melihat situasi ini untuk menciptakan kembali semangat bangkit masyarakat dalam membangun ekosistem industri kreatif yang lebih baik. Dengan begitu, harapannya masyarakat dapat mampu bersaing, menciptakan inovasi, dan membangkitkan kembali potensi ekonomi kreatif Indonesia,” ungkapnya.

Bersinergi dengan berbagai pelaku industri, IdeaFest turut dimeriahkan oleh presenting partner yaitu Pro Warriors yang membawa semangat pantang menyerah bagi generasi muda.

Selain itu, IdeaFest 2021 juga didukung oleh berbagai sponsor yang berpartisipasi pada penyelenggaraan tahun ini seperti PT. Indofood CBP Sukses Makmur melalui brand Indomie, Pop Mie, Indomilk, dan Chitato, Tbk, Danone Indonesia, Wardah, Ericsson, Durex (PT. Reckit Benckiser Indonesia), Unilever, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

