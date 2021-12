Produser Pastikan Film James Bond Bakal Kembali

Senin, 6 Desember 2021 | 09:21 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com – Film No Time To Die mungkin adalah terakhir kalinya Daniel Craig memerankan James Bond, tetapi bukan berarti kita tidak akan melihat karakter agen rahasia di film lagi. Produser film, Barbara Broccoli mengatakan dalam sebuah acara baru-baru ini, meskipun pada saat ini tidak jelas bagaimana waralaba ini akan berlanjut, James Bond akan kembali.

Broccoli mengungkapkan hal itu di Deadline's Contenders Film: New York pada Sabtu (4/12/2021). “Kami akan mencari tahu, tetapi dia akan kembali. Anda dapat yakin bahwa James Bond akan kembali.”

Rami Malek, yang berperan sebagai musuh Bond Lyutsifer Safin dalam film No Time To Die, juga berbicara di acara tersebut, di mana ia mengakui kesulitan untuk masuk ke karakternya.

“Saya biasanya hanya mencoba mencari jalan masuk melalui empati dan simpati dan menemukan jalan ke kompas moral orang itu dan itu cukup sulit dengan Safin,” kata Malek.

No Time To Die tayang perdana pada akhir September dan merupakan penampilan kelima dan terakhir Craig sebagai Bond, setelah bermain sebagai mata-mata dengan kode 007 di Casino Royale (2006), Quantum Of Solace (2008), Skyfall (2012) dan Spectre (2015).

Menurut Deadline, film waralaba Bond terbaru telah meraup US$7 56 juta hingga saat ini di seluruh dunia, dan pada pertengahan November, merupakan film box office terbesar pada 2021 saat pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

Sumber: CNA