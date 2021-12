Joko in Berlin dan Shyclops Rilis Video Overthinking

Senin, 6 Desember 2021 | 15:48 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Grup band Joko in Berlin (JIB) merilis video musik berjudul Overthinking hasil kolaborasi dengan Tivv (vokal) dan Zeal (gitar) yang tergabung dalam Shyclops.

Video musik Overthinking disutradarai oleh Okky Hawin Prasetyo. Joko in Berlin yang beranggotakan Popo Fauza (kibor dan synthesizer), Mellita Sarah (vokal) dan Fran Rabit (bas), mereka menyuguhkan nuansa yang warna elektrik pop sesuai dengan genre musik.

"Video ini sangat sangat filosofis, sarat dengan metamofora simbolik yang eksentrik dengan nuansa warna elektrik pop. Joko in Berlin yang biasa tampil preppy dan elegan, kini tampil dengan aneh dan barbar," ungkap Popo dalam keterangan persnya, Senin (6/12/2021).

Untuk aransemen lagunya, Joko in Berlin dan Shyclops, mengajak generasi saat ini untuk mengingat sekaligus bernostalgia dengan musik pop electronic dance music (EDM) di era 80an.

"Musik kolaborasi ini mengingatkan kita pada perpaduan unsur pop EDM, new wave era 80, dengan sedikit punk rock. Pendengar seakan dibawa berkendara saat senja dalam suasana yang manis, sejuk, santai, dengan ritme yang semangat," ujarnya.

Lagu Overthinking bercerita tentang cara berpikir secara berlebihan terhadap suatu hal. Menurutnya, cara itulah yang sering kali menyebabkan perkara atau mempersulit keadaan.

"Dalam membina suatu hubungan, terkadang masalah yang datang justru membuat kita semakin paham dan dewasa. Dan dengan berjalannya waktu, keadaan akan menjadi semakin baik. Jadi, jalani saja, nikmati prosesnya dan rasakan liku-liku yang akan semakin mendewasakan kita. Don’t be overthink this feeling, let it flow," katanya.

Sementara itu, kolaborasi lagu terbaru ini menjadi poin penting dalam meningkatkan popularitas serta eksistensi di belantika musik Tanah Air.

"Kami berharap video musik Overthinking ini dapat diterima dengan baik dan dinikmati serta kami bisa melebarkan pendengar dari kedua grup musik. Video musik Overthinking telah resmi diluncurkan Joko in Berlin dan Shyclops pada 3 Desember 2021 yang bisa disaksikan di semua platform digital," ungkapnya.

