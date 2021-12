Jumlah Voters Indonesian Music Awards 2021 Tembus 12 Juta

Senin, 6 Desember 2021 | 17:45 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Program penghargaan bagi musisi dan penikmat musik di Indonesia, bertajuk Indonesian Music Awards (IMA) 2021 masa voting sudah ditutup per 29 November 2021.

Acara penghargaan yang digelar pertama kalinya ini merupakan hasil kerja sama Melon Indonesia melalui layanan musik streaming, Langit Musik dan juga layanan ring back tone, Nada Sambung Pribadi (NSP) dengan RCTI. Malam Puncak IMA 2021 akan digelar pada tanggal 6 Desember 2021 dan disiarkan secara langsung dari salah satu studio tercanggih di Indonesia yakni studio RCTI+, Jakarta.

Antusiasme tinggi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih lagu dan musisi favoritnya dapat terlihat lewat jumlah para voters.

Sampai dengan Senin, 29 November 2021 jumlah pemilih (voters) mencapai angka lebih dari 9,2 juta vote dan 3 juta stream di mana keduanya memiliki poin yang sama dan tersebar lewat beberapa pilihan kategori yaitu, Song of the Year, Collaboration of the Year, New Artist of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo/Group/Band of the Year, Alternative Song of the Year, Throwback Hits of the Year, Songwriter/Composer of the Year, Album of the Year, Top Nada Sambung Pribadi.

“Dalam waktu satu minggu saja voting ini dibuka, website awards.langitmusik.co.id sudah memperlihatkan total vote yang luar biasa sekali. Ini menjadi semangat yang positif bagi kami dengan melihat antusias dari masyarakat dalam berpartisipasi memilih lagu dan musisi favoritnya di ajang IMA 2021. Dan saat ditutup tanggal 29 November kemarin jumlah vote sangat luar biasa hingga menembus lebih dari 12 juta. Hasilnya sudah kami serahkan ke auditor independen untuk digabungkan juga dengan RCTI,” ungkap Dedi Suherman selaku CEO PT Melon Indonesia.

IMA 2021 merupakan salah satu dari penghargaan bagi insan musik dengan basis pilihan penggemar melalui mekanisme voting, sehingga hasilnya sangat obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Mekanisme voting, kami buat transparan dan juga dilakukan audit oleh auditor independen sehingga nantinya nama pemenang yang akan diumumkan pada malam puncak IMA 2021 dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta kredibilitasnya,” tambah Adib Hidayat, selaku Vice President Digital Music PT Melon Indonesia.

Kategori & Nominasi

Indonesian Music Awards 2021 menghadirkan 12 nominasi di mana masing-masing terdapat 5 nominasi. Para nominee sebelumnya telah melalui proses seleksi berdasarkan dari data stream Langit Musik dalam kurun waktu 2020 - 2021. Berlanjut ke proses seleksi menjadi 10 nama berdasarkan kategori yang telah ditentukan kemudian dikerucutkan menjadi 5 sebagai nominee. Pertimbangan serta pembobotan tersebut dirangkum berdasarkan dengan metode:

Qualitative Reasoning and Adjustment

Data dari streaming di Langit Musik dipastikan relevan dengan tren, serta merupakan gambaran besar sirkulasi lagu dalam platform Langit Musik pada periode Oktober 2020 - Oktober 2021.

Validasi dan verifikasi bersama perwakilan AMDI dan pengamat musik

Proses ini dilakukan untuk verifikasi serta memvalidasi bahwa data streaming serta Qualitative Reasoning and Adjustment dari pihak Langit Musik, sesuai dengan tren musik dalam kurun waktu yang ditentukan serta relevan dengan radio airplay yang juga menjadi acuan persebaran musik lokal ataupun internasional.

“Nominasi pada Indonesian Music Awards 2021 ini cukup relevan dengan tren musik dalam kurun waktu tahun 2020 dan 2021, terlihat dari deretan nominator yang lagu-lagunya beriringan diputar juga di radio seluruh Indonesia dengan segmennya masing-masing,” ujar Prita Prawirohardjo, Head of AMDI (Asosiasi Music Director Indonesia).

Setiap lagu serta musisi yang masuk ke dalam nominasi masing-masing memiliki peluang untuk menjadi pemenang dengan tambahan poin dari voting yang dilakukan via Langit Musik microsite, media sosial, serta aplikasi RCTI+ dalam periode 12 November – 29 November 2021 (pukul 00:00 WIB).

Data yang keluar dari hasil voting akan diaudit oleh auditor independen, sehingga nama pemenang yang keluar dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta kredibilitasnya dan akan diumumkan di malam puncak IMA 2021.

Jangan sampai terlewat untuk menyaksikan malam puncak Indonesian Music Awards, live dari Studio RCTI+, pada hari Senin, 6 Desember 2021, pukul 18.00 WIB.

Sumber: PR