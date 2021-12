Daftar Pemenang Indonesian Music Awards 2021

Selasa, 7 Desember 2021 | 20:44 WIB

Oleh : Chairul Fikri / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang penghargaan bagi insan musik Tanah Air bertajuk Indonesian Music Awards (IMA) 2021 telah digelar pada Senin (6/12/2021). Pihak RCTI dan Langit Music berhasil membagikan 12 kategori penghargaan bagi para musisi dengan metode pemilihan pemenang masing-masing kategorinya dipilih dari voting masyarakat, dengan cara streaming lagu di aplikasi maupun website Langit Musik. Jumlah pemilih atau voters IMA 2021 mencapai angka lebih dari 9,2 juta vote dan 3 juta stream.

"Luar biasa sekali perayaan malam puncak IMA 2021 by Langit Musik ini, RCTI memang terbaik dalam mengemas program unggulan. Semoga penonton dan semua penggemar musik Indonesia terhibur, semakin cinta dengan musik Indonesia. Dukungan dari semua pihak termasuk dari pemangku kepentingan di industri musik, founder dan perwakilan manajemen dari perusahaan rekaman dan juga musisi yang hadir ke acara malam ini sangat luar biasa sekali, mereka hadir untuk Langit Musik. Tentu saja ini memberikan energi dan semangat bagi kami, Melon Indonesia sebagai bagian dari anak perusahaan Telkom Indonesia melalui layanan Langit Musik dan NSP untuk terus bisa berkiprah di industri musik Indonesia," ungkap Dedi Suherman selaku CEO Melon Indonesia dalam keterangan persnya, Selasa (7/12/2021).

Diakui Adib Hidayat selaku VP Digital Music PT Melon Indonesia, mekanisme voting yang dibuat berupaya transparan dan juga dilakukan audit oleh auditor independen. Dengan demikian, nama pemenang yang diumumkan pada malam puncak IMA 2021 dapat dipertanggungjawabkan keabsahan serta kredibilitasnya.

"Musisi yang terpilih sudah diumumkan. Selamat untuk semua pemenang dari 12 kategori yang sudah dipilih melalui website awards.langitmusik.co.id dengan antusias yang luar biasa sehingga total vote dan streaming lebih dari 12 juta. Kami pun melibatkan auditor independen dalam pengecekan hasil voting sebagai keabsahan data untuk tetap menjaga kredibilitas," lanjut Adib.

Selain membagikan 12 kategori pemenang dari berbagai genre musik, pihak penyelenggara juga membagikan satu penghargaan khusus atau Lifetime Achievement kepada musisi Glenn Fredly yang merupakan satu musisi andal yang sudah mewarnai belantara industri musik Indonesia.

Berikut daftar lengkap peraih penghargaan ajang penghargaan Indonesian Music Awards 2021 diselenggarakan pada Senin (6/12/2021) malam.

Song of The Year: Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti - Anneth Delliecia

Collaboration of The Year: Ungu & Lesti - Bismillah Cinta

New Artist of The Year: Mahalini

Social Media Artist of The Year: Lesti

Male Singer of The Year: Iwan Fals

Female Singer of The Year: Lesti

Duo/Grup/Band of The Year: Noah

Alternative Song of The Year: To The Bone - Pamungkas

Throwback Hits of The Year: Hampa - Ari Lasso

Songwriter/Composer of The Year: Bembi Noor, Mario Kacang, Tengku Shafick – Salah Benar (dibawakan oleh 3 Composers feat. Rizky Billar)

Album of The Year: Lyodra - Lyodra

Top Nada Sambung Pribadi: Kulepas Dengan Ikhlas - Lesti

