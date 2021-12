Vob Siap "Bakar" Panggung Supermusic NextZone Live 360

Kamis, 23 Desember 2021 | 14:30 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Band metal yang dihuni tiga gadis berhijab, Voice of Baceprot (VoB) akan meramaikan penyelenggaraan Supermusic NextZone Live 360 Virtual Concert. Firda Marsya Kurnia (vokal dan gitar), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) menjadi penampil spesial dalam konser virtual berkonsep sudut pandang 360 derajat itu.

"Edisi keempat ini terbilang sangat spesial dan unforgettable. Karena selain kami menghadirkan salah satu musisi kebanggaan Tanah Air, VoB yang sukses mengharumkan nama bangsa di kancah dunia lewat musikalitasnya, mereka juga ditantang untuk berkolaborasi dengan Barry Likumahuwa dan Rey Marshall. Tidak terbayang bagaimana keseruan yang terjadi di panggung nanti dengan berbagai aksi penuh kejutan dan wajib disaksikan," ungkap perwakilan Supermusic, Adjie Aditya Purwaka selaku penyelenggara dalam keterangan persnya.

Seperti diketahui VoB baru merampungkan konser tur Eropa bertajuk Fight, Dream, Believe yang digelar di 8 kota di Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss dalam rangka promo single terbaru berjudul God, Allow Me (Please), to Play Music. Pada momen ini, band yang terbentuk pada 2014 lalu ini juga akan berbagi pengalaman dan cerita menarik yang belum pernah mereka ceritakan ke publik, serta kolaborasi epic.

BACA JUGA Ingin Gelar Konser VoB di Istana, Muhaimin Izin Jokowi

Firda, gitaris merangkap vokal mengaku sangat antusias untuk bisa tampil di konser nanti.

"Buat kami konser ini seperti penyambutan kepulangan kami dari rangkaian konser tur Eropa. Karena itu kami sangat excited dan gak sabar. Apalagi di konser kali ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan musisi-musisi senior yang sekaligus guru kami. Ada beberapa up-coming single terbaru yang juga kami bawakan di sini," tegas Firda mewakili VoB.

Mereka juga menambahkan konser virtual yang mereka akan sajikan itu akan tambah menarik dengan kolaborasi mereka dengan sejumlah musisi seperti Barry Likumahuwa, Rey Marshall dan juga Dewa Budjana serta ex drummer Deadsquad, Andyan Gorust yang akan menambah konser tersebut akan makin menarik.

"Yang spesial dari kolaborasi ini adalah audience bisa menikmati dua warna berbeda, yaitu dari VoB dan yang dimiliki oleh para kolaborator saling mengisi tanpa mengurangi cita rasa dari lagu yang dibawakan. Selain itu, akan ada aksi kejutan yang tersaji. So, jangan sampai lewatkan penampilan kami, Super Friends!," tandasnya VoB.

Supermusic NextZone Live 360 Virtual Concert bisa diakses dan ditonton langsung melalui website www.superlive.id secara gratis.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com