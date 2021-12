Raih Rp 14,2 T, Spider-Man: No Way Home Bayangi Rekor Film Avengers

Senin, 27 Desember 2021 | 13:36 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Film Spider-Man: No Way Home. (Foto: Twitter.com)

New York, Beritasatu.com - Spider-Man: No Way Home, menjadi film terbaru dalam franchise Marvel yang melampaui US$ 1 miliar (sekitar Rp 14,2 triliun) di box office global. Studio film Sony (SNE) mengatakan hal ini pada Minggu (26/12/2021). Film ini mencapai tonggak sejarah hanya 12 hari setelah dirilis. Hanya Avengers: Endgame (2019) dan Avengers: Infinity War tahun (2018) yang mencapai angka itu dalam waktu yang lebih singkat, masing-masing 5 hari dan 11 hari.

Film ini telah menghasilkan $ 1,05 miliar di seluruh dunia sejauh ini.

No Way Home, yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya sebagai Peter Parker dan MJ dikisahkan melawan penjahat dari seluruh multiverse Marvel, juga merupakan satu-satunya film di era pandemi yang menghasilkan US$1 miliar di seluruh dunia.

Film ini adalah film pertama yang mencapai US$ 1 miliar saat beredar di bulan Desember 2021, sejak film Star Wars: The Rise of Skywalker, yang dirilis pada Desember 2019. Sony juga mengatakan bahwa No Way Home sekarang menjadi film terlaris tahun ini di seluruh dunia.

Film yang dibuat oleh Sony dan Disney's Marvel Studios ini memiliki pencapaian yang luar biasa di box office, terutama karena dunia masih berada di tengah pandemi.

No Way Home memecahkan rekor pembukaan akhir pekan di box office Amerika Utara akhir pekan lalu ketika menghasilkan $260 juta. Itu adalah pembukaan domestik terbesar kedua sepanjang masa. Pembukaan itu juga yang terbaik untuk setiap bulan Desember, franchise Spider-Man dan Sony Pictures.

"Apa yang diwakili ini cukup membingungkan," Paul Dergarabedian, analis media senior di Comscore (SCOR), mengatakan kepada CNN Business. "Angka-angka ini akan sangat mengesankan di era pra-pandemi, tetapi bagi Spider-Man: No Way Home untuk berlari hingga satu miliar dolar di pasar ini sangat sulit untuk dipikirkan."

"Pencapaian monumental No Way Home ini tidak dapat dilebih-lebihkan untuk industri ini sekarang," tambahnya.

Sumber: CNN