Penyanyi Fergunaw Luncurkan Album Baru

Jumat, 31 Desember 2021 | 13:55 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Penyanyi Ferry Gunawan atau yang lebih dikenal Fergunaw, meluncurkan album baru pada 31 Desember ini.

Albumnya bisa diputar pada aplikasi musik Joox, Spotify, Itunes, dan lain-lain. Judul album keduanya itu, adalah Forever in Love. Album pertamanya berjudul Because I Love You. Fergunaw mengatakan, lagunya itu tercipta setelah putus dengan pacarnya.

Pria lulusan S2 akuntansi Trisakti ini sempat viral, karena memiliki 3 profesi sekaligus, yakni dosen, konsultan pajak, dan juga penyanyi. Ia bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan tinggi pada saat menginjak usia 23 tahun.

Pria kelahiran 1994 ini, selain fokus di konsultan pajak miliknya, juga menyalurkan banyak hobi di bidang olahraga, gaming, akademisi, dan musik.

Pemilik akun Instagram @fergunaw itu mengatakan, ia bisa memainkan alat musik secara otodidak. Tak kalah menariknya, Fergunaw juga berhasil menciptakan karya musik sendiri hingga menjadi sebuah lagu.

“Selain dulu tekun di akademik, saya juga ingin menyalurkan hobi nonakademik. Jadi saya berusaha belajar musik sendiri dengan otodidak, menciptakan karya musik sendiri, mengatur nada aransemen dengan bantuan studio musik hingga menjadi lagu yang utuh,” katanya.

Meski sebagai dosen dan konsultan pajak, tidak berarti ia menghilangkan hobi yang digemarinya sejak SMP, yaitu musik dan menyanyi. Sejak SMP, ia sudah bergabung di sebuah band lokal dan sering mengikuti lomba musik hingga duduk di bangku kuliah.

Hingga saat ini, Fergunaw telah menciptakan 7 lagu. Meski terlihat mulus perjalanan kariernya, ternyata Fergunaw sempat putus asa karena musiknya belum diterima belantika musik Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, ia tetap berusaha menciptakan karya dengan harapan bisa dilirik label ternama.

Sumber: BeritaSatu.com