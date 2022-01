Penyanyi Senior Nindy Ellesse Laoh Meninggal Dunia

Senin, 3 Januari 2022 | 10:15 WIB

Oleh : Mikhael Niman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Dunia hiburan Tanah Air kembali berduka. Kali ini, Nindyani Karyawati Pattikawa atau yang dikenal sebagai Nindy Ellesse Laoh (54) meninggal dunia pada Minggu, 2 Januari 2022. Almarhumah adalah penyanyi, aktris, presenter, penulis, politikus dan sekaligus pendeta.

Nindy Ellesse Laoh memuncaki kariernya sebagai penyanyi di era 80-an. Beberapa album di antaranya adalah "Naluri Seorang Wanita" (1986), "Omong Kosong" (1987) serta "Ku Ingin Berteduh di Matamu" (1987).

Dalam akun Instagram miliknya, Nindy sempat mengunggah video saat berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit pada 13 November 2021 lalu.

BACA JUGA Penyanyi Thavita Gelar Aksi Sosial di Sumba

“Barusan saja dikerjain belakangnya, keluarin cairan. Jadi, di paru-paru aku tuh, penuh cairan. Jadi baru diambil cairan dari belakang,” ujarnya sambil berharap bisa pulang ke rumah keesokan harinya.

Kini, penyanyi senior tersebut telah berpulang kepada Sang Pencipta.

Berbagai ungkapan belasungkawa berdatangan. Penyanyi senior yang tergabung dalam Elfa’s Singers, Lita Zen, mengucapkan rasa duka yang mendalam.

BACA JUGA Mantan Suami Penyanyi Nindy Ayunda Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

“Gone but never forgotten. Rest in peace, dear friend @nindy_ellesse you’ll be with me forever,” ungkap Lita Zen dalam akun Instagramnya.

Akun IG Seniman Nusantara juga mengenang kepergian sang penyanyi.

“Nindy Ellesse, Yang kami kasihi, terima kasih sudah menjadi berkat untuk Seniman Nusantara, untuk Indonesia. Cahayamu akan selalu bersinar. Selamanya,” ungkapnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com