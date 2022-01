Mantan Penyiar Radio Meita Kasim Luncurkan Novel

Kamis, 6 Januari 2022 | 23:30 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan penyiar radio Meita Kasim meluncurkan novel berjudul The Tales Of The Urban Misfist, Out Of Order di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Novel tersebut terinspirasi kisah nyata penulis.

Menurut Meita Kasim, novel berbahasa Inggris ini menghadirkan kisah protagonis bernama Sigi, seorang gadis usia akhir remaja yang hidup di Jakarta era 1990-an dengan latar belakang kondisi sosial politik di Indonesia.

"Saat masih menjadi siswa sekolah menengah, diam-diam Sigi membentuk grup band alternatif bernama Wanderlust dengan beranggotakan semuanya perempuan yang kala itu sangat tidak lazim di kancah musik underground dan menjadi penyiar di sebuah stasiun radio. Dalam kodratnya sebagai gadis muslim, hasrat kreatifnya ini membangkitkan penilaian negatif dari lingkungan serta sekaligus mengalami tindak pelecehan karena keperempuanannya,” ungkap mantan penyiar Hard Rock FM Jakarta ini.

Novel Out Of Order-The Tales of the Urban Misfits dibuka dengan cerita kerusuhan konser Metallica pada 1993.

Dibayang-bayangi sosok ibunya yang sangat mengendalikan, Sigi lantas mendambakan dirinya menjadi jiwa yang bebas.

Sementara itu, ekskalasi kancah musik bawah tanah yang didominasi oleh laki-laki, serta kontroversi dari dalam dirinya sendiri tengah meningkat kontroversinya.

Terlepas dari semua rintangan tersebut, Sigi dengan berani mengikuti jalannya sendiri dan menentang semua konstruksi waktunya, untuk menemukan suaranya yang benar dan unik, pilihan yang seringkali menyakitkan, menginspirasi, dan, pada akhirnya, penuh harapan.

Pembaca juga akan diajak menyerap aura bawah tanah beberapa acara musik, termasuk salah satunya The Blackhole, acara underground pionir di Jakarta.

Selain dunia percintaannya, konflik demi konflik pun terus terjadi di lingkungan keluarga Sigi dan di sekolahnya.

Namun, pada akhirnya, Sigi berhasil mengatasi semuanya, dan menyadari bakat dan potensi yang dimilikinya.

Sumber: BeritaSatu.com