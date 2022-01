Ternyata Ini Alasan Utama Andrew Garfield Mau Kembali Jadi Spider-Man

Sabtu, 8 Januari 2022 | 14:32 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - Andrew Garfield akhirnya berbicara tentang cameo panjangnya di "Spider-Man: No Way Home."

Dalam sebuah wawancara Variety yang diterbitkan Kamis, mantan manusia laba-laba ini membahas kembalinya ia ke waralaba, yang membuatnya bekerja sama dengan veteran Spider-Man lainnya,Tobey Maguire untuk membantu Peter Parker dari Tom Holland menyelamatkan multiverse.

Menjelang perilisan film "Spider-Man: No Way Home" pada bulan Desember, Garfield terus menepis spekulasi dari penggemar Marvel bahwa ia akan muncul dalam film tersebut. Selama penampilan di "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" pada bulan September, dia bahkan bersikeras bahwa gambar viral dirinya di lokasi syuting dengan Maguire adalah palsu.

Garfield tampil memerankan karakter Spider-Man di tahun 2012 di film "The Amazing Spider-Man." Indra spidey-nya tergelitik lagi dua tahun kemudian ketika dia mengulang peran dalam "The Amazing Spider-Man 2." Sekuelnya berakhir dengan kesedihan akibat kematian kekasihnya, Gwen Stacy, yang diperankan oleh Emma Stone.

Menurut Garfield, dia "tidak berharap untuk pernah melakukan percakapan lagi tentang kemungkinan memerankan Peter Parker," tetapi panggilan telepon dari produser Kevin Feige dan Amy Pascal, dan sutradara Jon Watts yang menawarkan Garfield kesempatan untuk penebusan, mengubah segalanya.

Dalam "Spider-Man: No Way Home," Garfield's Spider-Man mampu menyelamatkan kekasih Holland, MJ, yang diperankan oleh Zendaya. Alur cerita ini memperkuat keputusan Garfield untuk kembali ke waralaba.

"Ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk Peter saya, di mana kami meninggalkannya. Saya harus melangkah mundur dan mendapatkan penyembuhan untuknya," kata bintang berusia 38 tahun itu kepada Variety.

Dia menambahkan bahwa kembali ke waralaba memungkinkan karakternya "menyembuhkan momen paling traumatis" dan ada sesuatu yang "indah secara kosmis" tentang karakternya yang mendapatkan kesempatan kedua untuk menyelamatkan Gwen.

Garfield, yang juga tampil di film "tick, tick...BOOM!", "Hacksaw Ridge," dan "The Social Network" juga mengungkapkan bahwa dia pasti akan menyambut kesempatan untuk menjadi Spider-Man lagi "jika dirasa tepat".

"Spider-Man: No Way Home," membuat sejarah ketika menjadi film pembuka tertinggi kedua setelah memecahkan rekor $260 juta di box office domestik.

Hanya "Avengers: Endgame" tahun 2019, salah satu blockbuster terbesar sepanjang masa, yang dibuka untuk jumlah yang lebih tinggi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNN