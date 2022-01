Ini Profil Aktor Ardhito Pramono yang Ditangkap Kasus Narkoba

Kamis, 13 Januari 2022 | 08:14 WIB

Oleh : Chairul Fikri / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Penangkapan aktor sekaligus penyanyi Ardhito Pranomo oleh polisi karena kasus narkoba membuat banyak masyarakat terkejut. Lantaran aktor kelahiran Jakarta, 22 Mei 1995 itu dikenal luas oleh publik sebagai seniman yang memiliki kemampuan lengkap.

Tak hanya piawai berakting depan layar kaca, pemilik nama lengkap Ardhito Rifqi Purnomo itu juga dikenal sebagai penulis dan penyanyi, dan sempat memenangkan berbagai penghargaan di ajang penghargaan baik film maupun musik.

Lulusan JMC Academy Creative Industries Australia itu memulai kariernya sejak tahun 2013 saat dirinya masih kuliah. Di mana pada tahun itu, Ardhito berhasil melahirkan beberapa lagu. Nama Ardhito pertama kali dikenal berkat daur ulang lagu milik AJ Rafael berjudul "She Was Mine" di tahun 2014 lalu.

Kemudian, lagu pertamanya yang berjudul "I Placed My Heart" sempat meledak dan kemudian disusul "What Do You Feel About Me".

Ardhito juga berhasil menghasilkan enam album mini, dan 17 single sejak pertama kali dirilisnya di tahun 2017, di mana lagunya sendiri sempat menjadi hits di kalangan anak muda saat ini.

Tampil menawan sebagai penyanyi, Ardhito memulai kariernya di layar kaca dengan memerankan dua film sekaligus di tahun 2020 lalu yakni film berjudul "Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini" dimana dirinya berperan sebagai Kale.

Selain itu "Story of Dinda: Second Chance of Happiness" dan "Dear Nathan: Thank You Salma" juga membuat namanya terus berkibar sebagai aktor.

Tak hanya itu, Ardhito juga sempat bermain dalam sebuah serial web yang ditayangkan di Youtube dan bermain di judul "Cerita tentang Menyudahi".

Urusan penghargaan, Ardhito sudah mulai masuk ajang penghargaan sejak tahun 2018 di mana di tahun itu, ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards menempatkan namanya menjadi nominator untuk Karya produksi terbaik, dan artis Jazz Vokal Terbaik.

Namun Ardhito baru mendapatkan penghargaan AMI Awards tahun 2020 berkat lagunya berjudul "Fine Today" untuk kategori Artis Jazz Kontemporer Terbaik. Lagu itu juga yang merupakan original soundtrack film yang dibintanginya.

Di tahun 2020, Ardhito mendapatkan penghargaan di ajang Indonesian Movie Actors Awards di mana di film pertamanya Ardhito mendapatkan penghargaan untuk kategori Pemeran Pendatang Baru Terfavorit.

Ardhito sendiri pernah juga menjadi trending topic di Korea Selatan di mana nama Ardhito dikenal usai Instagram pribadi Cho Seungyoun alias Woodz yang terlihat sedang mendengarkan lagu 'what Do You Feel About Me' yang menjadi karya yang dibuatnya.

Namun sayang kariernya yang cemerlang di industri musik dan film itu ternodai. Seperti diberitakan sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Danang Setiyo mengkonfirmasi bahwa pihaknya berhasil menangkap aktor berinisial AP karena kasus narkoba.

Ardhito ditangkap di kediamannya di Jakarta Timur, dan dari penangkapan itu polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis ganja.

Sumber: BeritaSatu.com