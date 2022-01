Niat Bantu Orang Tua, Selebgram Honey Claire Sukses di Industri Konten Kreator

Kamis, 27 Januari 2022 | 13:07 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 memang cukup dirasakan dampaknya bagi hampir setiap orang. Namun akibat pandemi ini, tak sedikit pula orang yang lalu berpikir kreatif untuk menunjukan talentanya meski hanya melalui media virtual. Hal itu yang dirasakan selebgram cantik, Honey Claire yang merasa pandemi ini malah jadi berkah tersendiri baginya.

Bahkan kini, perusahaan konten kreator digital bernama Honey Corporation mampu menarik perhatian berbagai perusahaan.

"Sebenarnya, kreatitivitas ini muncul dari keinginan aku bantu bisnis toko parfum orangtua yang tokonya sepi semenjak pandemi dengan cara menjual produk di toko orangtua dengan cara menggunakan media sosial. Lalu aku belajar gimana orang bisa menampilkan display menarik sehingga aku belajar fotografi di Sekolah fotografi Darwis Triadi. Sampai akhirnya aku bisa dan kenal dengan berbagai komunitas fotografi dan videografi yang ada," tutur Honey dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

BACA JUGA Membaiknya Budaya Digital Dorong Kenaikan Indeks Literasi Digital

Dari kebiasaan barunya di dunia fotografi, wanita kelahiran Jakarta 11 Mei 1992 itu membuatnya tertarik untuk membuat kompetisi foto dengan mengundang sejumlah pakar foto dari Sony.

"Dari situ ternyata banyak mengundang beberapa orang terkenal seperti Presiden Direktur Sony, Kazuteru Makiyama dan acaraku itu bisa berjalan sukses. Ini membuat orang banyak yang tertarik dan DM langsung ke media sosial aku untuk dibuatkan event, bahkan ada perusahaan yang datang untuk minta bantu penjualan ekspornya yang dipromosikan melalui media sosial," terangnya lagi.

BACA JUGA Menelisik Tren Konten Digital di Era Milenial

Setelah kini berhasil menancapkan sayap di bidang industri content creator, Honey kini juga terus berupaya belajar bagaimana bisa terus melebarkan sayap bisnisnya.

"Yang pasti sekarang bersyukur banyak pekerjaan yang mengantri, dan semua ilmu yang aku dapatkan juga tak aku simpan sendiri tapi juga sharing kepada tim yang kini berjumlah 10 orang. Pastinya If you not throw the dice, how you can land a six," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com