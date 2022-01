Siap-siap, Grup K-Pop NCT Bakal Hadir di Indonesia

Jumat, 28 Januari 2022 | 07:35 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sosial media fan K-Pop belakangan ini dihebohkan dengan informasi akan adanya event NCT 127 di Indonesia. Penggemar NCT yang biasa dikenal dengan sebutan NCTzen mulai ramai dan mencari tahu dari berbagai medsos mengenai acara tersebut.

NCT 127 merupakan sub unit dari NCT (Neo Culture Technology) yang beranggotakan Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark dan Haechan.

BACA JUGA Ini Alasan Kim Jong Un Nyatakan Perang Lawan Drakor dan K-pop

NCT 127 memulai debut di bawah naungan SM Entertainment dan melakukan debut pertamanya pada tahun 2016 dengan album perdana berjudul Fire Truck. Adapun beberapa lagu hits lainnya dari NCT 127 antara lain Cherry Bomb, Simon Says, Regular, Limitless, dan masih banyak lagi.

"Event ini akan menjadi hal yang paling ditunggu-tunggu bagi para penggemar NCT 127 mengingat NCT 127 terakhir kali comeback dengan repackaged album Favorite pada bulan Oktober 2021," kata seorang NCTzen, Putri dalam keterangannya, Kamis (27/1/2022).

NCT 127 merupakan brand ambassador terbaru dari brand Nature Republic yang diperkenalkan pada awal tahun 2020 menggantikan EXO yang sebelumnya sudah menjadi duta merek Nature Republic selama 7 tahun sejak 2013 lalu.

Setelah banyaknya dugaan dari para fans berkaitan dengan berbagai petunjuk yang ada, Nature Republic baru-baru ini resmi mengumumkan 4WESOME Journey With NCT 127 Virtual Event.

Event yang sebelumnya sudah sangat dinantikan oleh para fan di Indonesia, mengingat sebelumnya Nature Republic juga sukses menyelenggarakan event Journey To Nature With EXO in Indonesia dengan mendatangkan 3 member EXO yaitu Suho, Kai dan juga Chen yang berhasil dilaksanakan pada bulan Mei 2019.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com