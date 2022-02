"Dare To Be The Next Superstar" Siap Jadi Ajang Ekspresi Musisi Muda

Selasa, 1 Februari 2022 | 14:00 WIB

Oleh : Chairul Fikri

Ajang pencarian bakat bernyanyi dan berekspresi bertajuk Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) siap digelar oleh Supermusic. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang pencarian bakat bernyanyi dan berekspresi bertajuk Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) siap digelar oleh Supermusic. Musisi papan atas tanah air seperti vokalis The Sigit Rekti Yoewono hingga Oom Leo Berkaraoke akan terlibat menjadi juri pada ajang bertotal hadiah yang akan mereka raih sebesar Rp 450 juta.

"Ajang Dare To Be The Next Superstar Season 2 ini merupakan radar dari Supermusic untuk mengorbitkan talenta-talenta muda berbakat di bidang musik dan visual art Indonesia, yang sebagian besar belum terekspos dan menemukan pasarnya. Ini sekaligus juga merupakan bentuk dukungan dan terobosan Supermusic bagi generasi muda kreatif Indonesia," ungkap perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo dalam keterangan persnya, Selasa (1/2/2022).

DTBTNS Season 2 akan bergulir di dua kategori yakni kategori musik dan kategori visual art. Mereka akan menempatkan sosok-sosok juri yang kompeten dan populer di bidangnya masing-masing.

"Di season kedua ini ada inovasi dari sisi line up juri, yaitu di kategori visual art kami menambah slot hingga menjadi 5 juri. Kelima juri di kategori visual art berasal dari disiplin seni rupa yang berbeda-beda. Ini didasari perkembangan seni visual yang pesat dan dinamis, sehingga perspektif penilaian juri kami harap bisa lebih luas. Sedangkan di kategori musik, panel juri diisi oleh sosok-sosok yang mewakili kompetensi dari sisi musisi, music arranger, dan praktisi industri," tambahnya.

Salah satu juri yang merupakan Pentolan band The Sigit, Rekti Yoewono yang menjadi juri untuk kategori musik menilai DTBTNS Season 2 ini bakal menarik daripada ajang sebelumnya. Diharapkan ajang ini akan menjadi jembatan bakat-bakat terpendam untuk menampilkan karya-karya mereka dan lebih dikenal publik secara luas.

Setelah proses pendaftaran alias submission dari tanggal 17 Januari hingga 28 Februari 2022, rangkaian DTBTNS Season 2 berlanjut ke tahap penjurian (kurasi, coaching, final), lalu diakhiri dengan eksplorasi pemenang.

