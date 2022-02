Penyanyi Anthesianz Rilis Album Perdana #1 Hope

Rabu, 9 Februari 2022 | 21:56 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi sekaligus penulis lagu Anthesianz resmi meluncurkan album perdana berjudul #1 Hope. Album yang berisi 8 single tersebut akan turut meramaikan industri musik Tanah Air dan manca negara.

Pria yang juga berprofesi sebagai aktor ini menuangkan lirik lagu dalam bahasa Inggris yang dikemas secara apik dan kekinian.

Lagu dalam album ini seperti Love Is In, Party In The Morning, Vividly, Hope dan lain-lain, penuh dengan ketukan tempo dan alunan dari melodi-melodi yang membawa pendengar seolah dibawa ke dalam nilai-nilai kearifan lokal yang dikemas dalam nuansa kekinian.

"Seluruh lirik lagu tadi diungkapkan dalam bahasa Inggris. Karena sesuai dengan harapannya yaitu bahwa melalui karya ini, diharapkan dapat menjangkau siapa saja, di belahan bumi manapun. Sehingga tercipta cinta dan kedamaian untuk selama-lamanya," ungkap Anthesianz melalui keterangan, Rabu (9/2/2022).

Lebih lanjut Anthesianz yang bernaung di bawah Artstage Entertainment, DistroKid Records menyatakan bahwa album #1 Hope ini berisi lagu-lagu yang berkualitas dan memiliki makna mendalam. Karena penulis lagu dan penyanyinya memiliki perasaan dan emosi yang tertuang dalam vokal maupun musiknya.

Sumber: BeritaSatu.com