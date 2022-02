Di Hari Valentine, Irma June Rilis Lagu “I'll be There for You”

Selasa, 15 Februari 2022 | 12:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kesuksesan Irma June punya keistimewaan bagi dunia musik di Tanah Air. Penyanyi yang telah berkiprah selama lima dekade tersebut punya idealisme tersendiri dalam bermusik. Meskipun sejak awal meniti karier tak tergiur dengan tren pasar, namun lagu-lagu yang dia rilis terbukti mampu melegendakan namanya di belantika musik Indonesia.

Seperti pada lagu "I'll Be There for You" yang diluncurkan melalui label musik Irma June Music with Ladofadoredo, Irma June bersinergi dengan kalangan milenial dalam penggarapan video musiknya. Lagu tersebut dirilis pada Senin, 14 Februari 2022, tepat di Hari Valentine di digital music stores dan kanal YouTube Irma June Official.

Irma June sangat percaya, meskipun banyak orang seringkali meragukan kemampuan orang-orang muda hanya karena dianggap belum berpengalaman. "Bagaimana mereka mau memiliki pengalaman kalau minim kesempatan yang diberikan untuk menunjukkan kemampuannya sampai di mana," ujar Irma June, di Jakarta, Senin (14/2/2022).

Irma June mengatakan sangat percaya orang-orang muda memiliki ide, kreativitas, energi, dan semangat yang luar biasa.

"Saya sangat ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mau memberikan platform pembuktian bagi mereka bahwa karya mereka layak diperhitungkan. Saya pernah bekerja sama dengan Woles Production di dua single saya sebelumnya, 'Do Yout Best' dan 'Art of Love'. Dan saat ini di single terbaru, saya bekerja sama dengan Greg dan George dari MasterPiece Visuals. Model utamanya diperankan oleh Gloria dan Akira. Bahkan Akira juga membuatkan art work untuk single terbarunya dan single yang sebelumnya," papar Irma June.

“Yang pasti mereka senang sekali karena diberikan kepercayaan, sama seperti saya juga merasa senang bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka orang-orang muda yang sangat kooperatif untuk diajak tukar pikiran, dan juga memiliki ide-ide cemerlang,” sambung Irma June.

