Jebolan EMPC 2021 Rilis Single Perdana Melalui Label Musik Belanda

Selasa, 22 Februari 2022 | 20:00 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Alief Reynaldi, produser muda berbakat jebolan ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2021 mewujudkan mimpinya dengan merilis single perdana Lights bersama Mirriam Eka. Menariknya, duet Alief dan Mirriam Eka ini dinaungi langsung oleh label internasional SPINNIN' Records yang berasal dari Belanda.

SPINNIN’ Records adalah label ternama yang telah sukses menelurkan banyak musisi top internasional seperti Afrojack, Tiësto, KSHMR, Sam Feldt, dan masih banyak lagi. Hal itu tentunya membuat Alief merasakan bangga atas prestasi yang dicapainya ini.

"Yang pasti bangga diberi kesempatan untuk merilis single perdana Lights dengan menggandeng musisi terkenal seperti Mirriam Eka. Lagu ini menceritakan tentang kekecewaan seseorang karena dikhianati kekasihnya. Trauma ini membuatnya menutup hati untuk orang lain, tutur Alief.

BACA JUGA Indonesia Ambil Bagian di Peta Musik Elektronik Dunia

Dikatakan Alief, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi.

"Ternyata setelah melakukan riset, kami menemukan banyak kasus serupa yang juga menimpa hubungan para remaja saat ini. Berangkat dari situ, kami mulai membuat track Lights dan hasilnya sangat mengagumkan karena suara Mirriam benar-benar pas, dia sangat menjiwai Lights," tambah Alief.

Sedangkan Mirriam Eka yang merupakan solois wanita yang namanya meroket sejak duet bersama Ariel Noah menyatakan kegembiraannya diajak kerja sama dengan Alief.

"Yang pasti sangat tertarik ketika ditawari berkolaborasi dengan Alief di single 'Lights' ini karena Alief merupakan sosok pria yang diam-diam menghanyutkan dalam berkarya. Sejak awal saya sangat antusias bergabung di proyek ini. Alief anaknya pendiam tapi isi kepalanya itu keren banget. Sisi musikalitas dan taste dia terhadap musik elektronik sangat luar biasa," lanjut Mirriam.

BACA JUGA Kolaborasi dengan Musisi Hebat, 3 Produser Siap Gebrak Musik Elektronik Tanah Air

Selain menggabungkan kolaborasi Alief dan Mirriam Eka, Project ini juga mempertemukan dua pemenang EMPC 2021 lainnya juga ikut merilis single terbaru. Mereka adalah Richrd Msc berpasangan dengan Rinni Wulandari dengan menggarap lagu Tell Me. Sedangkan Drocck yang menggandeng solois muda beraliran RnB, Reikko, di single Look at Me. Kedua karya ini dirilis di bawah bendera Warner Music Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com