Pameran Seni Digital Magister Raffaello Digelar di Ciputra Artpreneur Gallery

Jakarta, Beritasatu.com – Kedutaan Besar Italia dan Pusat Kebudayaan Italia di Jakarta menggelar pameran seni digital "Magister Raffaello", 25 Februari-31 Maret 2022 di Ciputra Artpreneur Gallery, Jakarta.

Pameran diresmikan Duta Besar Indonesia untuk Indonesia, Benedetto Latteri, Kamis (24/2/2022). Pameran ini dipersembahkan Magister Art dan dikuratori oleh Claudio Strinati, seorang pakar seni, lukisan, dan patung era Renaissance.

Pameran ini menampilkan sejumlah mahakarya Maestro Raphael dan akan terbagi dalam enam tema yaitu Intro-Identity, Inhabiting Spaces, Finding Balance, Portraits: Sacred and Profane Subjects, The Papal Apartments, dan Utopia and Power.

“Kami sangat bangga dapat mempersembahkan mahakarya Maestro Raphael kepada para pecinta seni di Indonesia. Raphael merupakan seorang seniman dengan bakat luar biasa dan salah satu tokoh ternama pada era Renaissance yang senantiasa menjunjung tinggi keindahan dan kedamaian," ujar Benedetto Latteri.

"Karya-karyanya mencerminkan perjalanan, pemandangan, dan kisah indah yang dilihat dan dialami oleh Maestro Raphael sendiri. Lukisannya sarat akan nilai filsafat, teologi, arsitektur, dan sains yang dapat kita pahami dan nikmati bahkan 500 tahun setelah kematian Maestro Raphael.”

