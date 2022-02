Sukses di Layar Kaca, Perjalanan Cinta Al dan Andin Diangkat ke Novel

Sabtu, 26 Februari 2022 | 21:35 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kisah cinta Aldebaran dan Andin mampu mengaduk hati dan emosi para pemirsa setianya. Bahkan sampai saat ini, sinetron Ikatan Cinta yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia itu masih jadi pilihan pemirsa televisi di tanah air.

Kali ini kisah cinta keduanya akan dituangkan dalam sebuah novel yang berjudul Titip Rindu di Langit Swiss. Veronica Gabriella terpilih sebagai penulis novelnya. Veronica dipilih karena dia merupakan pemenang dalam ajang Writer Hunt 2021 yang diadakan oleh Klaklik.

BACA JUGA Ikatan Cinta Jadi Program Terbaik, Arya Saloka dan Amanda Manopo Bangga

"Kehadiran novel Titip Rindu di Langit Swiss ini merupakan perpanjangan kisah dari sinetron Ikatan Cinta secara lebih mendalam. Sebagai penulis novel, Veronica Gabriella berupaya untuk menceritakan suasana perjalanan cinta mereka saat keduanya tengah berlibur romantis di Swiss dengan mengunjungi beberapa kota yakni Basel, St Gallen hingga Appenzell. Dalam perjalanan itu keduanya berupaya menghadapi masalah yang datang saat mereka berlibur itu," ungkap Direktur MNC Pictures, Filriady Kusmara dalam keterangan persnya, Sabtu (26/2/2022)

Sementara itu, Veronica mengaku terus mengamati perjalanan kisah kedua pasangan tersebut di sinetron Ikatan Cinta.

BACA JUGA Mas Al Bangga Sinetron Ikatan Cinta Duduki Rating Nomor 1

"Untuk bisa menulis novel ini, aku pastinya butuh pendalaman karakter dengan cara menonton sinetronnya. Aku berupaya mempelajari bagaimana karakter Aldebaran saat bersama Andin. Bersyukur sebagai penulis saya diberi kebebasan oleh pihak MNC Pictures untuk menggali karakter keduanya, sehingga dijadikan novel ini dan harapannya tulisan dalam novel ini bisa mempresentasikan sinetronnya juga," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com