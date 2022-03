Awkarin dan Jerren Lim Akan Buat Platform Kesehatan Mental

Selasa, 1 Maret 2022 | 19:17 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Isu kesehatan mental di Indonesia yang makin memanas tampaknya berhasil membuat influencer ternama, Awkarin tergerak. Setelah beberapa kali sempat menyinggung tentang Kesehatan mental, selebgram dengan nama asli Karin Novilda ini kemudian mengeluarkan pernyataan yang cukup menyita perhatian masyarakat.

Karin menyatakan, bersama Jerren Lim, seorang advokat kesehatan mental lulusan UCDavis akan membuat sebuah platform kesehatan mental bernama DMC Movement, @digitalmentalcoach.

Lahirnya platform digital yang menggarap tentang isu kesehatan mental ini didasari oleh ketertarikan yang sama antara Awkarin dan Jerren Lim terhadap isu kesadaran mental di Indonesia yang masih sangat minim.

Pada Jumat (25/2/2022), Jerren melakukan live Instagram bersama dengan Awkarin dan influencer lain, Jiemi Ardian yang juga merupakan psikiater dari RS Siloam Bogor.

Seperti diketahui, melalui platform www.jerrenlim.com, advokat yang saat ini menetap di AS tersebut merupakan lulusan biokimia dan biologi molekuler. Tak hanya itu, Jerren juga menyandang gelar sarjana psikologi dari The University of California, AS.

Di balik profesinya sebagai advokat, Jerren merupakan penyandang borderline personality disorder atau yang lebih dikenal dengan istilah gangguan kepribadian ambang. Gangguan mental yang juga dialami oleh Angelina Jolie dan Ariel Tatum ini mendorongnya untuk mengambil jurusan psikologi pada 2019 lalu dan berhasil ia selesaikan hanya dalam waktu satu tahun!

Ya, hanya dalam waktu 5 tahun, advokat ganteng ini berhasil menyelesaikan 4 jurusan kuliah. Tak tanggung-tanggung, ia juga pernah mendapat gelar Dean’s Honors List berkat prestasinya.

