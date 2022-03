Film The Other SideSiap Tayang di Bioskop

Selasa, 15 Maret 2022 | 14:01 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Para pemeran film "The Other Side". (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah film yang diadaptasi dari dari novel Wattpad berjudul The Other Side siap tayang di bioskop tanah air mulai Kamis (17/3/2022) mendatang. Dalam ceritanya, film yang diproduksi oleh Lingkar Pictures akan mengangkat kisah-kisah remaja di Indonesia.

Sutradara Girry Pratama mengatakan cerita film ini berbeda 60% dari novel Wattpad sesuai persetujuan pengarangnya, Alya Ranti.

"Jalan ceritanya sedikit berbeda. Endingnya luar biasa dan enggak pernah dilakukan PH lain. Contoh saja ya misal Nathan dan Salma, Dilan dan Milea tahu ending-nya gimana. Nah Alea dan Revo ini nggak akan diketahui penonton. Kami membuat seperti dunia nyata aja sih, nggak dibuat-buat," ungkap Girry dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Pamela Bowie yang menjadi salah satu pemeran mengaku antusias sekali dengan jalan cerita yang disajikan dalam film ini. Lantaran setting remaja usia sekolah yang diperankan Pamela membuatnya kini menjadi awet muda.

"Pastinya gak nyangka aku dapat peranan ini. Di film ini aku berperan sebagai anak SMA padahal umurku sudah 28 tahun. Aku juga harus berani percaya diri dan menikmati saja dalam memerankan tokoh anak SMA karena buat aku ini adalah tantangan. Bersyukur semuanya alami dan banyak yang memuji aktingku saat memerankan tokoh jadi anak sma," lanjutnya.

Selain Pamela Bowie, tokoh utama film ini adalah Davina Karamoy yang berperan sebagai Alea, gadis berusia 16 tahun. Film The Other Side akan mulai tayang di bioskop pada 17 Maret 2022 mendatang.

Sumber: BeritaSatu.com