50 Tahun Film The Godfather, Ini Ucapan Paling Dikenang dari Tokohnya

Rabu, 16 Maret 2022 | 11:51 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Holywood, Beritasatu.com - Pada tahun 1972, The Godfather, film gangster epik Francis Ford Coppola berdasarkan novel Mario Puzo dan dibintangi oleh Marlon Brando dan Al Pacino, ditayangkan perdana di New York.

Coppola membuat salah satu film terbesar sepanjang masa. Namun, dia tidak pernah menyangka akan merayakan ulang tahun ke-50 setelah merilisnya.

"Saya sangat sedih dan tidak yakin pada diri saya sendiri, dan awalnya tidak ada yang menyukai film itu," kata Coppola.

"Anda tahu, ada satu orang yang melihatnya dan merupakan orang pertama yang memberi saya dorongan. Itu adalah penulis hebat Bob Towne. Dan dia melihatnya, dan dia berkata, 'Tahukah Anda, Francis? Marlon hebat dalam film, dan filmnya bagus.' Dan sebelum dia mengatakan itu, tidak ada yang pernah mengatakan itu padaku."

Hanya sebulan kurang dari 50 tahun dari tanggal rilis The Godfather, Paramount Pictures mengadakan pesta ulang tahun untuk salah satu karya agungnya sepanjang masa.

Versi film yang dipulihkan masuk ke rilis terbatas di bioskop pada bulan Februari dan akan dirilis ke platform hiburan rumah pada bulan Maret.

Dari film ini terdapat ucapan beberapa tokoh yang sangat diingat pencinta film. Salah satu yang paling terkenal adalah ucapan Don Vito Corleone, "I'm gonna make him an offer he can't refuse" yang krang lebih berarti, "Aku akan memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak."

Kutipan Terbaik dari The Godfather:

I'm gonna make him an offer he can't refuse.

(Aku akan memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak.)

Revenge is a dish best served cold.

(Balas dendam adalah hidangan yang paling baik disajikan dingin.)

A friend should always underestimate your virtues and an enemy overestimate your faults.

(Seorang teman selalu meremehkan kebajikan Anda dan musuh melebih-lebihkan kesalahan Anda.)

Just When I Think I'm Out, They Pull Me Back In.

(Tepat saat saya pikir saya keluar, mereka menarik saya kembali.)

Some Day, And That Day May Never Come, I Will Call Upon You To Do A Service For Me.

(Suatu hari, dan hari itu mungkin tidak pernah datang, saya akan memanggilmu untuk melakukan layanan untuk saya.)

Don't Ask Me About My Business Kay.

(Jangan tanya saya tentang bisnis saya, Kay.)

Take The Gun, Leave The Cannoli.

(Ambil pistol, tinggalkan Cannoli.)

I Know It Was You, Fredo. You Broke My Heart. You Broke My Heart!

(Aku tahu itu kamu, Fredo. Kamu menghancurkan hati saya. Kamu menghancurkan hati saya!)

My Father Assured Him That Either His Brains Or His Signature Would Be On The Contract.

(Ayahku meyakinkannya bahwa otaknya atau tanda tangannya akan ada dalam kontrak.)

Soldiers Are Paid To Fight; The Rebels Aren't.

(Prajurit dibayar untuk bertarung, pemberontak tidak.)

I Don't Like Violence, Tom. I'm A Businessman. Blood Is A Big Expense.

(Saya tidak suka kekerasan, Tom. Saya pengusaha. Darah adalah biaya besar.)

Finance Is A Gun. Politics Is Knowing When To Pull The Trigger.

(Keuangan adalah senjata. Politik tahu kapan harus menarik pemicunya.)

Sumber: Marca