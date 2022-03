Meisita Lomania Antusias Terlibat Pembuatan Film The Other Side

Rabu, 16 Maret 2022 | 14:40 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Gala Premier The Other Side dengan Tema Kangen Sekolah sempat dihebohkan dengan kehadiran Meisita Lomania. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Gala Premier The Other side dengan Tema Kangen Sekolah sempat dihebohkan dengan kehadiran Meisita Lomania. Youtuber sekaligus entrepreneur Meisita Lomania mengenakan seragam SMA tengah menjadi Panitia di Gala

Premier film The Other Side, sebuah film drama-remaja yang kisahnya diangkat berdasarkan cerita novel Wattpad karya Alya Ranti yang sudah mendapat 23 juta kali pembaca.

Film produksi Lingkar Pictures bersama sutradara dan produser Girry Pratama dan Universal Broker dibintangi Davina Karamoy, Amel Carla, Pamela Bowie, Sandy Pradana, Bryan Andrew, hingga Syakir Daulay dan Wulan Guritno.

Girry Pratama mengutamakan memberikan kesempatan lebih untuk pendatang baru. Selain itu Girry Pratama, pemilik Lingkar

Meisita dan Thoriq merasa sangat senang diajak berkerja sama oleh Lingkar Pictures. Biasanya perusahaan Cfactory yang ia geluti sejak 2015 ini memproduksi TVC dan Social Media Management dan belum pernah merambah ke produksi film.

“Senang banget bisa belajar dalam sebuah produksi film dan juga membantu sampai promosi film ini karena biasanya perusahaan kita menggarap TVC, social media company, reality series dan banyak lainnya. Jadi pasti suatu hal yang sangat baru bisa belajar langsung pembuatan film yang benar-benar lebih kompleks dari biasanya,” ujar Meisita dalam keterangannya.

Hal serupa pun dikatakan oleh Thoriq Yassirahman yang mengaku begitu senang bisa mendukung industri kreatif. “Saya memang ingin mendukung industri Kreatif lebih dalam terutama di digital content. Nah di sini saya rasa adalah tempat yang pas untuk memperkenalkan sejak dini bahwa industri kreatif di Indonesia bisa lebih maju tidak kalah dengan industrii lainya,” tambah Thoriq.

Film The Other Side akan tayang pada 17 Maret 2022 di seluruh bioskop di Indonesia.

