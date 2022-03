Keren, Riko The Series Karya Anak Bangsa Disukai di Amerika

Rabu, 16 Maret 2022 | 19:21 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Riko The Series tokoh animasi yang tayang di channel YouTube yang digandrungi anak-anak serta keluarga Indonesia, segera merilis Riko The Series Season 3 pada 18 Maret 2022 mendatang pukul 16.00 WIB melalui Channel YouTube Riko The Series. Selain diminati anak-anak Indonesia, Riko The Series juga diminati di mancanegara seperti Amerika serikat dan Malaysia.

Animasi karya Garis Sepuluh Corporation ini selalu hadir dengan cerita yang menghibur dan mengangkat tema ilmu pengetahuan yang bersumberkan Alquran dalam setiap episodenya (Quranic Science).

Kesuksesan seri 1 dan 2 membuat Riko The Series hadir dengan Season 3. Arie Untung sebagai CEO dari Garis Sepuluh Corporation mengungkapkan, Channel YouTube Riko The Series sudah mencapai subscriber hingga 1 juta lebih, dan Riko The Series Season 2 ditonton lebih dari 300 juta kali.

“Alhamdulillah kita sudah mengakhiri season 2 Riko The Series ini dengan cukup sukses. Lebih dari 300 juta kali ditonton dan subscriber youtube kita juga terus meningkat, sekarang sudah lebih dari 1 juta subscriber,” kata Arie Untung dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Rabu (16/3/2022).

“Apalagi kondisi kemarin ketika Season 2 kita masih berjuang di tengah pandemi yang melanda hampir seluruh dunia, tentu kesuksesaan ini memicu semangat kami di Garis Sepuluh Corporation dalam menyambut Season ke-3 Riko The Series,” sambung suami dari Fenita Arie ini.

Di Season 3 ini menurut Arie, setidaknya ada tiga hal yang akan sangat terasa berbeda dari season sebelumnya. Pertama, kualitas animasi Riko the series akan semakin keren dan tidak kalah dengan animasi besutan Disney dan Nickelodeon.

Kedua, di season ke 3 ini Riko menyediakan Live Murottal Anak yang dapat dinikmati setiap hari nonstop untuk membantu anak mudah menghafal Alquran. Ketiga, akan ada karakter baru yang pastinya menarik untuk dinantikan.

“Yang pasti akan ada hal yang fresh dan semakin menghibur lagi di season 3 ini yang tentunya masih berisikan nilai-nilai pendidikan dan kebaikan yang bersumber Alquran,” jelas Arie Untung.

BACA JUGA Rene Ishak Garap Film Animasi Berkelas Internasional

“Insyaallah episode pertamanya akan kita rilis 18 Maret mendatang jam 4 sore ya. Mohon do’annya juga untuk kami agar di season ke-3 ini kami juga dapat terus memberikan yang terbaik. Dan semakin menjadi mitra yang terbaik untuk para orang tua dan tenaga pendidik di Indonesia dan bahkan di mancanegara,” tutur Arie.

Apakah Riko The Series akan tayang di bioskop dalam bentuk film? Arie mengungkapkan sebenarnya rencana itu sudah akan dilaksanakan tahun kemarin. Tetapi karena kondisi pandemi maka di-reschedule pembuatannya.

“Mohon doanya ya. Insya Allah kalau kondisi sudah membaik, kita akan segera merilisnya, jadi tunggu tanggal mainnya aja ya,,” tandas Arie Untung.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com