Ratusan Karya Musik dan Visual Art Siap Dinilai di Ajang DTBTNS

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang kontestasi karya musik dan seni visual bertajuk Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 bergulir memasuki babak penjurian. Ratusan karya dari kategori musik maupun visual art akan dinilai oleh tim dewan juri.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya untuk setiap karya yang telah di-submit mengikuti DTBTNS Season 2 ini. Meski proses submission sempat kami perpanjang karena situasi pandemi, namun ini justru memunculkan lebih banyak karya-karya yang menarik dan berkualitas di setiap kategori. Kami berharap proses penjurian bersama para expert selanjutnya dapat memberikan beragam insight yang positif bagi para finalis," ungkap perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo dalam keterangan persnya, Rabu (16/3/2022).

Sedangkan salah satu perwakilan tim juri, Rekti Yoewono menyatakan karya-karya yang semakin variatif dari para finalis diharapkan bisa menjadi angin segar bagi dunia musik Indonesia ke depan.

"Banyaknya jumlah pendaftar bisa jadi karena adanya peningkatan keberanian para pegiat musik untuk menampilkan karya. Saya rasa itu hal yang bagus, apalagi di DTBTNS Season 2 ini karyanya semakin variatif banget. Seingat saya DTBTNS tahun lalu didominasi oleh musik pop, pop punk, dan rock. Tahun ini saya perhatikan ada banyak band metal, bahkan ada musik electronik juga," lanjutnya.

Ditambahkannya pula karya yang semakin beragam dan berkualitas di Dare To Be The Next Superstar Season 2, membuat para juri tertantang dan menjadi ekstra selektif untuk mengkurasi karya terbaik dari yang terbaik. Tak dimungkiri pula jika nantinya akan terjadi perdebatan alot di kursi juri.

"Cukup menantang buat para juri sepertinya ya. Saya sebisa mungkin tidak bias terhadap genre musik yang saya gemari saja. Untungnya banyak talenta menarik yang punya potensi untuk bisa dinikmati khalayak, tanpa memandang aliran musiknya," tambah Rekti.

"Dan pastinya antusiasme para peserta sangat luar biasa. Banyak yang cukup menyita perhatian baik dari segi teknis, konsep dan ide, serta artistik yang mengagumkan. Enggak cuma satu atau dua karya, banyak yang bikin gue kelimpungan untuk memilih kandidat juara DTBTNS Season 2 ini," tandasnya.

