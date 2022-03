Juan Mandagie dan Ria Prawiro Kembali Kolaborasi di Single "This Is The Time"

Jumat, 25 Maret 2022 | 13:24 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Musisi muda Juan Mandagie kembali digaet Ria Prawiro untuk mengaransir lagu ciptaan Ria berjudul “This Is The Time”.

“Mungkin ini kerja sama kami yang ke-30 kali lebih, sejak tahun 2017,” ungkap Juan Mandagie musisi muda kelahiran Jakarta, 27 Juni 1995.

Khusus dalam penggarapan single “This is The Time”, Juan dan Ria Prawiro merampungkannya lewat sesi workshop.

“Kami secara bersama mematangkan lagu di dalam studio. Saya mendengar masukan dan ide Ria. Saya juga mengusulkan ide penggunaan genre Lo-FI Hip Hop. Dan Ria setuju, meskipun genre tersebut rada jauh dengan selera beliau,” ungkap Juan.

Lo-Fi sendiri menurut Juan sedang digandrungi milenial hari ini, karena memiliki ciri khas dan estetisnya yang berbeda.

“Lo-Fi dalam 'This is The Time' itu terdengar sangat menenangkan, ada progresi yang mempunyai slanting soft mood. Jadi, lagu ini enaklah kalau didengerin sambil belajar, sambil menyetir mobil atau sambil bekerja,” ungkap Juan berpromosi.

Ria Prawiro sebagai pencipta lagu menyebut “This Is The Time adalah lagu keempat yang ditulisnya sepanjang tahun 2022. “Lagu yang pertama sampai ketiga masih 'disembunyikan',” ungkapnya.

Ria menyetujui usulan Juan dalam soal penggunaan Lo-Fi Hip Hop, karena menyadari, bahwa pasar musik digital sekarang ini, didomiasi oleh pendengar musik berusia muda.

BACA JUGA Wow, Poster Single Baru Jamrud Terpampang di New York

“Karena kami memasuki pasar musik digital, tentu kami harus tumbuh dan berkembang memenuhi selera pasar, tapi tentu saja kami tetap memegang idealisme dalam bermusik,” ungkap Ria yang sudah sejak tahun 1980-an menulis lagu.

Soal idealis dalam bermusik diperlihatkan Ria dalam hal menjadikan single ”This is The Time” sebagai lagu semi instrumental. Di mana di dalamnya ada sedikit suaranya menyanyi.

“Kalau kita lihat kondisi pasar musik dewasa ini kan cukup jarang lagu instrumental yang dirilis di pasaran. Kami ingin mengisi kekosongan itu,” ungkap pemilik label Kariza Production ini.

Secara umum, tema utama dari single “This is The Time” kata Ria menggambarkan perasaan optimisme untuk bisa melangkah dengan lebih baik lagi.

“Saya ingin mengajak siapa pun yang mendengar lagu ini, untuk selalu optimis dan penuh semangat dalam menghadapi hari-hari ke depan,” ujar Ria menutup percakapan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com