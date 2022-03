Keith Martin Penyanyi Lagu "Because of You" Meninggal Dunia

Jumat, 25 Maret 2022 | 23:10 WIB

Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi dan penulis lagu R&B asal Amerika Serikat Keith Eric Martin atau Keith Martin meninggal dunia dalam usia 55 tahun. Mengutip laporan Star Cinema pada Jumat (25/3/2022), jenazah Keith Martin ditemukan di kediamannya di Libis, Quezon, Filipina.

Sejumlah selebritas menyampaikan belasungkawa atas kepergian pelantun lagu hit berjudul "Because of You" tersebut.

Penyanyi dan aktris Filipina Sheree Bautista membuat serangkaian unggahan tentang Keith Martin. Melalui kanal YouTube-nya, Sheree Bautista membawakan lagu "Heaven Knows" yang ditulis Keith untuknya. Sementara Thyro Alfaro mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan kata-kata Keith yang sangat menginspirasi baginya.

Penyanyi R&B Kris Lawrence juga menyayangkan kepergian Keith Martin yang selama ini telah menjadi inspirasinya di industri musik.

"Berita ini mengejutkan. Keith Eric Martin pergi terlalu cepat. Kau akan dirindukan. Musik yang kau buat akan tetap hidup di hati kami selamanya," kata Kris Lawrence dikutip dari MGA Entertainment.

Keith Martin terkenal sebagai penyanyi dan penulis lagu-lagu romantis. Keith Martin meraih ketenaran global di era 90-an.

Sejumlah lagunya masih sering diputar hingga saat ini termasuk lagu "Never Find Someone Like You", "Why Can't It Be", dan "Forever Will Be". Keith Martin kemudian mencapai kesuksesan besar lewat lagu "Because of You".

Selama beberapa tahun terakhir, Keith Martin tinggal di Filipina. Dia konsisten berkolaborasi dengan artis lokal seperti Jinky Vidal, Sheree Bautista, dan Luke Mirajes.

Sumber: ANTARA