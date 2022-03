Gelar Konser, The Rym's Luncurkan Video Klip Rinduku

Minggu, 27 Maret 2022 | 18:00 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Trio vokal wanita, The Rym's yang beranggotakan Rey Wowor, Yuyun George dan Murni Surbakti mengobati kerinduan penggemarnya dengan menggelar konser. Bertajuk The Rym's Homecoming Good to Be Back yang digelar di kawasan Mahakam itu digelar sebagai bukti eksistensi dan persahabatan ketiganya meski terpisah tiga negara.

Dalam konser tersebut, The Ryms juga sekaligus meluncurkan video klip lagu Rinduku yang sudah dirilis sejak akhir tahun lalu.

"Kami menyempatkan diri berkumpul dan menggelar konser untuk mengobati kerinduan penggemar. Konser ini juga manfaatkan sekaligus untuk meluncurkan video klip lagu Rinduku," ujar Murni Surbakti dalam jumpa pers, Minggu (27/4/2020).

Seperti diketahui ketiga personel tinggal di tiga negara berbeda. Rey saat ini tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, sedangkan Murni tinggal di Oslo, Norwegia dan Yuyun di Jakarta, Indonesia.

“The Rym's mengawali karier bernyanyi sejak tahun 1993 yang pada masa itu menghibur para penggemarnya melalui berbagai pagelaran musik yang diselenggarakan mulai dari hotel di Jakarta hingga Town Hall Sydney, Australia. Kami sudah memiliki jam terbang dan pengalaman yang banyak,” ujar Rey.

Meski tinggal berjauhan, The Ryms dikatakan Rey tidak berhenti berkarya dengan mengeluarkan single. Murni misalnya sempat mengeluarkan single lagu tradisional Karo dengan nuansa musik Jaz.

Sebelumnya pada November tahun lalu, The Rym's meluncurkan single terbaru berjudul Rinduku. Yang menarik, lagu ini dibuat dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Latin.

Lagu Rinduku dikemas dengan konsep musik era tahun 80-an. Di mana, ketiga personel The RYM'S merupakan penyanyi senior yang dibesarkan di channel TVRI dan sering tampil di berbagai belahan dunia. Karena hal itulah The RYM'S mengusung tema tersebut.

Sumber: BeritaSatu.com