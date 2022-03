Ariana DeBose Raih Oscar untuk Aktris Pendukung Terbaik di West Side Story

Senin, 28 Maret 2022 | 07:50 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com - Ariana DeBose memenangi Academy Award pertamanya pada hari Senin (28/3/2022) WIB, untuk peran pendukungnya sebagai Anita dalam remake musik klasik "West Side Story" karya Steven Spielberg.

Sebagai pendatang baru dalam film layar lebar, DeBose yang berusia 31 tahun mendapat pujian umum karena perannya sebagai Anita, seorang wanita Puerto Rico yang blak-blakan yang memamerkan bakat menyanyi dan menarinya dalam lagu "America."

Dia juga memenangkan Golden Globe, penghargaan Screen Actors Guild dan British Academy Film Award untuk penampilannya.

BACA JUGA Karpet Merah Oscar Kembali Gemerlap

DeBose kelahiran Carolina Utara berlatih menari dan memiliki peran dalam produksi Broadway termasuk "Hamilton" dan "Summer: The Donna Summer Musical" sebelum muncul di musikal televisi Netflix "The Prom" sebagai pemandu sorak yang berjuang untuk keluar dari lemari.

DeBose bersaing dengan Kirsten Dunst untuk "Power of the Dog," Aunjanue Ellis untuk "King Richard," Judi Dench untuk "Belfast" dan Jessie Buckley untuk "The Lost Daughter."

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNA