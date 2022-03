Encanto Raih Film Animasi Terbaik, Dune Tambah Oscar di Visual Efek Terbaik

Senin, 28 Maret 2022 | 08:27 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Film animasi keluaran Walt Disney tahun 2021 Encanto meraih penghargaan Piala Oscar untuk kategori film Animasi Terbaik di ajang Academy Award 2022 di Los Angeles, California, Senin (28/3/2022) pagi WIB. Sementara itu film fiksi ilmiah Dune menambah perolehan Piala Oscar menjadi enam untuk sementara ini setelah menang di kategori Visual Efek Terbaik.

Encanto mengalahkan film animasi lainnya yang juga masuk nominasi seperti Flee, Luca, The Mitchells vs The Machine, dan Raya and the Last Dragon.

Dune yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, sebelumnya telah meraih lima Piala Oscar di ajang tertinggi penghargaan untuk industri film dunia ini.

BACA JUGA Film Dune Sudah Borong 5 Piala Oscar

Kelima penghargaan yang diraih Dune, yang merupakan film remake 2021 disutradarai Denis Villeneuve ini untuk kategori, Sinematografi Terbaik, Best Sound, Musik Orisinil Terbaik, Penyuntingan Film Terbaik, dan Desain Produksi Terbaik.

Film lain yang meraih penghargaan adalah West Side Story di kategori Aktris Pendukung Terbaik yang diraih Ariana DeBose dan The Eyes of Tammy Faye yang meraih kategori Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com