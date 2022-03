Troy Kotsur Pria Tuli Pertama Raih Oscar untuk Aktor Pendukung Terbaik

Senin, 28 Maret 2022 | 09:52 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com - Troy Kotsur menjadi pria tuli (tuna rungu) pertama yang memenangi Piala Oscar pada ajang Academy Award, Senin (28/3/2022) WIB untuk aktor pendukung terbaik untuk perannya sebagai seorang nelayan dan ayah dalam drama keluarga "CODA."

Kotsur, 53, telah bekerja selama lebih dari tiga dekade di teater, televisi, dan film untuk penonton tunarungu dan pendengaran.

Dalam "CODA", akronim untuk "child of deaf adults", Kotsur memerankan Frank Rossi, ayah dari Ruby remaja yang berjuang untuk membantu bisnis perikanan keluarganya sambil mengejar aspirasinya sendiri dalam musik.

Satu-satunya orang tuli lain yang memenangkan Oscar adalah lawan main Kotsur di "CODA" Marlee Matlin. Dia memenangi aktris terbaik untuk perannya dalam drama romantis 1986 "Children of a Lesser God."

BACA JUGA Encanto Raih Film Animasi Terbaik, Dune Tambah Oscar di Visual Efek Terbaik

Kotsur lahir tuli dan dibesarkan di Arizona sebagai satu-satunya anggota keluarganya yang tidak dapat mendengar, bersekolah di Phoenix Day School for the Deaf dan sekolah menengah di pinggiran kota di Mesa.

Sebagian besar peran seni Kotsur berasal dari teater, dengan peran dalam "Of Mice and Men," "A Streetcar Named Desire" dan produksi Broadway dari "Big River: The Adventures of Huckleberry Finn."

Dia juga muncul dalam episode serial televisi "Star Wars" "The Mandalorian" dan menciptakan bahasa isyarat fiksi untuk Tusken Raiders di planet Tatooine.

Kotsur mendapatkan penghargaan aktor pendukung atas Ciaran Hinds untuk "Belfast," J.K. Simmons untuk "Being the Ricardos" dan Kodi Smit-McPhee dan Jesse Plemons, keduanya dinominasikan untuk peran mereka dalam "The Power of the Dog.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNA