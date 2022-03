CODA Raih Piala Oscar untuk Film Terbaik

Senin, 28 Maret 2022 | 10:48 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Film CODA dinobatkan jadi film terbaik di ajang Academy Award 2022 yang berlangsung di Los Angeles, Senin (28/3/2022) siang WIB. Total film ini telah meraih tiga Piala Oscar untuk kategori film terbaik, aktor pria pendamping terbaik, dan adapted screenplay.

CODA, akronim untuk "child of deaf adults".

CODA adalah film drama komedi usia 2021 yang ditulis dan disutradarai oleh Sian Heder. Sebuah remake berbahasa Inggris dari film Prancis 2014 La Famille Bélier,

CODA diperankan Emilia Jones, Marlee Matlin, dan Troy Kotsur.

Kotsur menjadi pria tuli (tuna rungu) pertama yang memenangi Piala Oscar untuk aktor pendukung terbaik untuk perannya sebagai seorang nelayan dan ayah dalam drama keluarga CODA.

Dalam CODA, Kotsur (53) memerankan Frank Rossi, ayah dari Ruby remaja yang berjuang untuk membantu bisnis perikanan keluarganya sambil mengejar aspirasinya sendiri dalam musik.

Satu-satunya orang tuli lain yang memenangkan Oscar adalah lawan main Kotsur di CODA Marlee Matlin. Dia memenangi aktris terbaik untuk perannya dalam drama romantis 1986 "Children of a Lesser God."

Film CODA mengalahkan nominasi film terbaik lainnya seperti, Dune, Nightmare Alley, Belfast, The Power of the Dog, King Richard, Drive My Car, West Side Story, Don’t Look Up, dan Licorice Pizza.

