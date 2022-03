Ini Daftar Pemenang Piala Oscar di Academy Award 2022

Senin, 28 Maret 2022 | 11:14 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Los Angeles, Beritasatu.com – Ajang Academy Award baru saja berakhir, setelah diumumkan film CODA menjadi film terbaik pemenang Piala Oscar, Senin (28/3/2022). Film fiksi ilmiah Dune menjadi peraih Oscar terbanyak dengan menang di 6 kategori.

Berikut daftar pemenang Piala Oscar di Academy Award 2022:

Film Terbaik: CODA

Aktris Pendukung Terbaik: Ariana DeBose (West Side Story)

Aktor Pendukung Terbaik: Troy Kotsur, (CODA)

Film Asing Terbaik: Drive My Car (Jepang)

Film Pendek Dokumentar Terbaik: The Queen of Basketball

Film Dokumentar Terbaik: Summer of Soul

Soundtrack Film Terbaik: No Time to Die (Billie Eilish)

Film Animasi Terbaik: Encanto

Adapted Screenplay: CODA

Original Screenplay: Belfast

Aktor Terbaik: Will Smith (King Richard)

Aktris Terbaik: Jessica Chastain, (The Eyes of Tammy Faye)

Sutradara Terbaik: Jane Campion (The Power of the Dog)

Production Design: Dune

Sinematografi Terbaik: Dune

Desain Kostum Terbaik: Cruella

Achievement In Sound: Dune

Film Animasi Pendek Terbaik: The Windshield Wiper

Film Pendek Terbaik: The Long Goodbye

Original Score: Dune

Visual Efek Terbaik: Dune

Editing Film Terbaik: Dune

Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik: The Eyes of Tammy Faye

