Jadi Aktris Terbaik, Jessica Chastain Terinspirasi Hasrat Tokoh Tammy Faye

Senin, 28 Maret 2022 | 11:51 WIB

Oleh : LES

Los Angeles, Beritasatu.com - Jessica Chastain untuk pertama kalinya memenangi penghargaan di Academy Award ke-94 atau Piala Oscar 2022 sebagai Aktris Terbaik melalui film "The Eyes of Tammy Faye". Dia mengatakan, tokoh Tammy dalam film "The Eyes of Tammy Faye" terinspirasi dari tindakan cintanya yang radikal. Chastain terinspirasi oleh hasrat sang tokoh.

"Saya melihatnya sebagai prinsip panduan yang membawa kita ke depan, dan itu menghubungkan kita semua dalam keinginan ingin diterima apa adanya, diterima apa adanya, dan menjalani hidup yang layak. hidup tanpa rasa takut akan kekerasan atau teror," tutur dia.

Dia mengalahkan aktris Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Penélope Cruz ("Parallel Mothers"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos") dan Kristen Stewart ("Spencer") untuk Oscar kali ini.

Dalam pidato penerimaannya, dia membahas pada kasus bunuh diri sebagai sesuatu yang telah menyentuh banyak keluarga termasuk dirinya serta komunitas LGBTQ.

"Kita dihadapkan pada undang-undang yang diskriminatif dan fanatik yang melanda negara kita, dengan satu-satunya tujuan memecah kita lebih jauh. Ada kekerasan dan kejahatan kebencian yang diabadikan pada warga sipil tak berdosa di seluruh dunia," kata dia seperti dikutip dari People, Senin (28/3/2022).

Sumber: ANTARA