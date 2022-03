Tiket Terjual Habis, Justin Bieber Tambah Jadwal Konser di Jakarta

Selasa, 29 Maret 2022 | 22:37 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - EG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm mengatakan sehubungan dengan banyaknya permintaan, penjualan tiket untuk konser Justin Bieber - Justice World Tour 2022 di Jakarta bulan November nanti sudah habis terjual (sold out).

Untuk mengakomodir banyaknya permintaan, AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm jadwal pertunjukkan tambahan baru di Jakarta pada hari Rabu, 2 November 2022. Informasi mengenai penjualan tiket akan diumumkan lebih lanjut.

Pertunjukan konsernya dimulai pada tanggal 22 Oktober, Justin Bieber akan singgah ke Kuala Lumpur, Jakarta, Nagoya, Osaka dan Tokyo. Keseluruhan tur dunianya lebih dari 100 jadwal konser lintas 5 benua mulai tahun 2022 hingga 2023 mulai dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Asia dan Timur Tengah. Tur ini merupakan tur global pertama Justin Bieber sejak Purpose World Tour tahun 2016/2017.

“It’s hard to believe that it’s been eleven years, but I’m really excited to be coming back to Indonesia! Beyond grateful and excited to share two incredible nights with some of my best fans on the planet,” ujar Justin Bieber.

“Antusias Beliebers di Indonesia begitu mengaggumkan, penjualan tiket untuk pertunjukan konser 3 November habis terjual, kami sangat memahami para penggemar Justin Bieber di Indonesia, setelah berusaha dan berdiskusi dengan pihak artist management akhirnya Indonesia resmi mengumumkan jadwal konser tambahan pada tanggal 2 November, semoga ini menjadi kabar gembira bagi yang belum dapat tiketnya, informasi mengenai penjualan tiket akan kami umumkan dalam waktu dekat,” ungkap Harry Sudarma – Co-Founder & Chief Operating Officer PK Entertainment.

Harry mengimbau agar para Beliebers (penggemar Justin Bieber) untuk jangan mudah percaya dan terpancing informasi yang tidak akurat, ataupun membeli tiket dari pihak lain yang tidak dikenal/tidak resmi.

"Informasi akurat dan lengkap akan selalu diperbarui dan diumumkan melalui www.justinbiebersinjakarta.com," imbuhnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini