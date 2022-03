Janjikan Tindakan yang Tepat untuk Will Smith, Pimpinan Academy Kesal dan Marah

Rabu, 30 Maret 2022 | 23:19 WIB

Los Angeles, Beritasatu.com – Pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah mengirim surat kepada para anggotanya untuk membahas insiden yang terjadi pada upacara Piala Oscar pada Minggu (27/3/2022) malam waktu AS, ketika Will Smith berjalan ke atas panggung dan menampar Chris Rock setelah komedian itu membuat lelucon tentang penampilan istri Smith, Jada Pinkett Smith. Diketahui, pimpinan Academy yang kesal dan marah menjanjikan keputusan tentang tindakan yang tepat untuk Will Smith.

Setelah marah di panggung, Smith meraih piala Oscar untuk kategori aktor pria terbaik berkat perannya di film King Richard.

Surat itu, yang dibaca Variety menyatakan, pimpinan Academy "kesal dan marah" atas pertengkaran itu dan bagaimana hal itu "membayangi" perayaan komunitas industri film.

“Siaran langsung hari Minggu dari penghargaan Oscar ke-94 dimaksudkan untuk menjadi perayaan dari banyak individu di komunitas kami yang melakukan pekerjaan luar biasa tahun lalu. Kami kesal dan marah karena saat-saat itu dibayangi oleh perilaku yang tidak dapat diterima dan berbahaya di atas panggung oleh seorang calon (nominasi),” pesan itu dimulai.

Surat itu, yang ditandatangani oleh presiden Academy David Rubin dan CEO Dawn Hudson, juga menjanjikan bahwa “Dewan Gubernur Academy sekarang akan membuat keputusan tentang tindakan yang tepat untuk Tuan (Will) Smith.” Kelompok tersebut bermaksud untuk bertemu Rabu (30/3/2022) malam dan diperkirakan akan membahas insiden tersebut.

Sumber: Variety