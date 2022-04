Patah Hati, Will Smith Pilih Mundur dari Film Academy

Sabtu, 2 April 2022 | 09:09 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

Aktor Will Smith menangis di panggung setelah meraih Piala Oscar. (Foto: AFP)

Los Angeles, Beritasatu.com - Aktor Will Smith memilih mengundurkan diri dari keanggotaannya di Academy of Motion Picture Arts and Sciences Hollywood, dengan mengatakan pada Jumat (1/4/2022), ia patah hati, dan insiden penamparan presenter Chris Rock di atas panggung pada ajang Piala Oscar 2022 "mengejutkan, menyakitkan dan tidak dapat dimaafkan".

"Saya mengkhianati kepercayaan Film Academy. Saya menghilangkan nominasi dan pemenang lain dari kesempatan mereka untuk merayakan dan dirayakan atas pekerjaan luar biasa mereka. Saya patah hati," kata Smith dalam sebuah pernyataan.

"Jadi, saya mengundurkan diri dari keanggotaan di Academy of Motion Picture Arts and Sciences, dan akan menerima konsekuensi lebih lanjut yang dianggap pantas oleh Dewan," katanya.

Pada ajang Piala Oscar hari Minggu lalu, Smith naik ke panggung setelah Rock membuat lelucon tentang penampilan istri Smith, lalu menampar wajah sang komedian yang tengah menjadi presenter.

Tak lama kemudian, Smith naik panggung karena meraih penghargaan kategori aktor terbaik atas perannya di film King Richard.

Sumber: CNA