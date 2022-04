Resso Ajak Penggemar "Curhat" dengan Raisa

Minggu, 3 April 2022 | 13:16 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Platform streaming musik sosial pertama dengan fitur komentar, Resso menghadirkan cara baru bagi penggemar untuk berinteraksi langsung dengan para musisi di aplikasi. Penggemar bisa membagikan cerita kehidupan kepada Raisa melalui fitur komentar pada album terbaru Raisa, "It's Personal" dari 1-5 April 2022

Matthew Tanaya, Artist Promotions Lead Resso Indonesia dalam keterangan persnya, Kamis (1/4/2022) mengatakan, kesempatan untuk berinteraksi dengan sang idola menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar guna menyampaikan apresiasi dan rasa cinta atas karya sang idola.Demikian juga bagi para musisi, kesempatan berinteraksi ini juga menjadi cara untuk memberikan penghargaan dan ungkapan terima kasih atas loyalitas fansnya.

"Hal ini sangat dipahami Resso, aplikasi streaming musik sosial pertama di Indonesia, dengan menghadirkan fitur komentar pertama di aplikasinya," katanya.

Matthew Tanaya menyebutkan, melalui fitur komentar ini, musisi maupun penggemar, dapat dengan mudah berinteraksi satu sama lain. Para musisi dapat menyapa penggemar serta mendapatkan masukan atas lagu-lagu di daftar putar (playlist). Sebaliknya, para pengguna pun dapat menyampaikan pujian, harapan, atau masukan kepada musisi favorit mereka. Para pengguna juga dapat memanfaatkan fitur ini untuk berdiskusi secara dua arah dan berbagi cerita sebagai sesama penggemar.

Untuk merayakan peluncuran album "It's Personal" pada pertengahan bulan lalu, Resso pun mengajak para penggemar untuk berinteraksi langsung dengan sang musisi, Raisa, melalui fitur komentar.

Mulai 1-5 April 2022, para penggemar Raisa dan pengguna Resso dapat berbagi curahan hati mereka yang sesuai dengan salah satu lagu Raisa dalam album "It's Personal". Nantinya, Resso akan memilih curhatan terunik sesuai kriteria dan nilai cerita untuk ditampilkan pada 'Hot Comment' dan "Daily Chart".

Raisa sendiri nanti akan mengomentari curhatan terpilih pada akhir periode komentar.

Menanggapi fitur komentar yang tersedia di Resso, Raisa menuturkan, "Kesuksesan dari album 'It's Personal' tentunya tidak lepas dari dukungan para penggemarku. Melalui fitur komentar di Resso, aku senang sekali bisa melihat langsung tanggapan dari para fans mengenai album terbaruku. Tidak hanya itu, aku juga mengetahui bagaimana lagu-lagu yang aku hadirkan di album terbaruku ini bisa diterima dan relate dengan cerita kehidupan mereka. Big thanks to Resso yang menyediakan cara baru bagi para musisi, layaknya aku untuk bisa berinteraksi dengan para penggemar dan pengguna lainnya."

Selain mengajak penggemar berinteraksi, khusus bagi pendengar Resso, Raisa juga telah mengkurasi sejumlah lagu dan membuat beberapa daftar putar lagu pilihan sebagai koleksinya yakni Raisa Personal Favorite Songs; Raisa Duet; danRaisa Love Songs.

Bagi pengguna yang curhatannya masuk dalam 'Daily Chart', Resso akan memberikan paket berlangganan premium secara cuma-cuma untuk satu bulan, sedangkan yang masuk dalam 'Hot Comment' berkesempatan untuk mendapatkan sebuah box set eksklusif berisi merchandise "It's Personal" persembahan Raisa dan Resso.

