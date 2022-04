21 Siswa Canzona Raih Penghargaan Kompetisi Piano Internasional

Senin, 4 April 2022 | 22:04 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 21 siswa Sekolah Musik Canzona mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Mereka berhasil meraih 21 penghargaan dalam ajang kompetisi piano internasional, American Protege dan American Music Talent Competition.

Principal Canzona School, Marisa Sharon Hartanto mengatakan, kompetisi yang digelar awal tahun ini diikuti oleh anak-anak dari 40 negara.

"Canzona Music School sendiri menyabet 21 penghargaan dalam dua kompetisi bergengsi tersebut," kata Marisa, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (4/4/2022).

BACA JUGA Dinas Pariwisata DKI Jakarta Gelar Kompetisi Musik

Marisa menjelaskan, perwakilan Canzona Music School kategori Young Musicians of the American Protege International Piano & Strings Competition 2022 untuk Third Place, Jayden Pandy dan Brahm Nicholas yang keduanya baru berusia 7 tahun. Sementara Honorable Mention Winner diberikan kepada Edeline Pribadi, Gwenellyn Daphne Khoe, Naia Nicolin Surya dan Sean Edwin Tanadi.

Sedangkan pada bulan Maret 2022 dalam kompetisi American Music Talent Competition 2022, anak didik Canzona Music School berhasil menyabet Third Winner atas nama Clairine Joanna Karnadi (usia 5 tahun), Madelynn Yoshie Theodore (usia 9 tahun), Deven Alexander Marzuki (usia 8 tahun) dan Celine Jayne Karnadi (usia 7 tahun)

Sementara itu, Honorable Mention diberikan kepada Rebecca Shannen Lie, Claire Greichell Khoe,Gwenatara Celestine Halim, Delson Limaho, Michael Loameyer Ho, Chloe Madeleine Oei, Leticia Clarissa Sujaya, Darlene Gwyneth Chen, Jaden Ko, Gisele Natalie Djohan dan Joshua Calvin Gho.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com