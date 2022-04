BFIA Penting bagi Perfilman Bandung-Jabar

Jakarta, Beritasatu.com - Bandung Film Initiative Awards (BFIA) 2022 sangat penting bagi perfilman Bandung-Jawa Barat (Jabar). Hal itu dikatakan board member BFIA, Brigjen Pol (P) Budi Setiawan.

“Peran Bandung Film Initiative penting sekali untuk mempertemukan para pihak sehingga terwujud kerja sama kekaryaan secara kolaboratif mempersiapkan kekayaan kisah-kisah di Bumi Pasundan Jawa Barat khususnya Bandung dalam karya film,” ujar Budi, dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, perlu adanya kolaborasi dan kekompakan untuk membangun ekosistem film di Bandung.

“BFIA ini berkaitan dengan pembiayaan perfilman sangat membantu kami dalam pembentukan ekosistem perfilman, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi jadi tidak hanya pentahelix saja tetapi juga hexahelix yang berkolaborasi dengan lembaga keuangan yang bisa difasilitasi oleh BFIA,” kata Kenny.

Acara BFIA digelar pada 19 Maret lalu di Bandung Creative Hub (BCH). Dalam kesempatan tersebut disampaikan pengumuman pemenang dan awarding kepada enam pemenang untuk program Apresiasi Film dan Program Kompetisi Ide Cerita BFIA 2022.

Pemenang program Apresiasi Film BFIA 2022 untuk kategori Film Pendek Fiksi jatuh kepada Maybe Someday, Another Day, But Not Today karya sutradara Bihar Jafarian dari Mulih Film & Sebs Sine Club.

Kategori Film Pendek Berbahasa Sunda diraih oleh Banting Setir karya sutradara Adriyanto Lesmana dari Lokatara Pictures sedangkan untuk kategori Film Dokumenter Pendek diraih oleh Sintas Berlayar karya sutradara Firgiawan dari Blank Film.

