Will Smith Jalani Perawatan Stres Setelah Tampar Chris Rock

New York, Beritasatu.com - Will Smith akan mencari bantuan ahli untuk mengatasi stres di klinik rehabilitasi selebriti setelah menyerang Chris Rock.

Aktor Amerika itu menjadi bintang malam Piala Oscar atau Academy Awards ketika dia menampar Chris Rock itu setelah komedian itu membuat lelucon tentang kepala pelontos istri aktor, Jada Pinkett Smith, yang menderita alopecia.

Momen ini memiliki dampak yang sedemikian rupa sehingga, seperti dilansir surat kabar Inggris The Sun, sang artis akan menghabiskan beberapa waktu di klinik rehabilitasi. "Dampak serangan balik telah memukul Will dengan keras, jadi dia akan mendapatkan bantuan untuk mengatasi stres," tulis surat kabar itu.

BACA JUGA Patah Hati, Will Smith Pilih Mundur dari Film Academy

"Ini tidak diragukan lagi adalah pertempuran kariernya. Ini akan menjadi retret kelas atas yang digunakan oleh orang kaya dan terkenal dan dia akan melakukan banyak pencarian jiwa dan mencari tahu bagaimana dia bisa bergerak maju," lanjut The Sun.

Menurut sumber surat kabar itu, Will Smith berharap, untuk kembali pada waktunya untuk menyelamatkan karier dan reputasinya. Will Smith pun telah menyatakan mundur dari Academy of Motion Picture Oscars.

BACA JUGA Pertunjukan Chris Rock Laku Keras sejak Ditampar Will Smith di Piala Oscar

"Saya mengundurkan diri dari keanggotaan saya di Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan akan menerima konsekuensi lain yang dianggap tepat oleh manajemen," kata Will Smith dalam sebuah pernyataan.

Isu soal ekses dari tindakannya menampar Chris Rock terus menggelinding. Muncul pula kabar bahwa Piala Oscar yang didapat dari perannya dalam film King Richard akan dicabut. Alasannya, aktor berusia 53 tahun itu melakukan "kontak fisik yang tidak pantas, berperilaku kasar atau mengancam dan mengorbankan integritas Akademi."

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Marca