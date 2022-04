Will Smith Dilarang Hadiri Academy Awards selama 10 Tahun

Los Angeles, Beritasatu.com- Aktor Will Smith dilarang menghadiri acara Academy Awards selama 10 tahun. Seperti dilaporkan The Hill, Jumat (8/4/2022), pelarangan itu merupakan buntut tindakan Will Smith yang menampar komedian Chris Rock saat acara pengumuman pemenang Piala Oscar.

Dewan Gubernur untuk Academy of Motion Pictures Arts and Sciences mengumumkan larangan selama satu dekade pada Jumat (8/4). Pengumuman itu disampaikan kira-kira dua minggu setelah pertengkaran mengejutkan pada upacara Oscar tahunan ke-94 di Los Angeles.

“Academy Awards, dimaksudkan untuk menjadi perayaan dari banyak individu di komunitas kami yang melakukan pekerjaan luar biasa tahun lalu; namun, saat-saat itu dibayangi oleh perilaku yang tidak dapat diterima dan berbahaya yang kami lihat diperlihatkan oleh Smith di atas panggung,” bunyi pernyataan Dewan.

Smith naik ke panggung setelah Rock melontarkan lelucon tentang Jada Pinkett Smith dan memukul komedian itu. Aktor berusia 52 tahun itu kemudian kembali ke tempat duduknya dan berteriak pada Rock yang tampak terkejut, “Jauhkan nama istriku dari mulutmu!”

Beberapa menit kemudian, Smith naik ke panggung lagi untuk menerima piala aktor terbaiknya untuk penampilannya di "King Richard," menerima tepuk tangan meriah.

“Selama siaran kami, kami tidak cukup menangani situasi di dalam ruangan. Untuk ini, kami minta maaf. Ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberikan contoh bagi para tamu, pemirsa, dan keluarga Academy kami di seluruh dunia, dan kami gagal — tidak siap untuk hal yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata pernyataan dari Academy.

Pernyataan dari Academy tidak menyebutkan pembatalan Oscar Smith atau mencegahnya dari nominasi atau kemenangan di masa depan.

Selama pelarangan, Academy menyatakan, Smith tidak akan diizinkan untuk menghadiri acara atau program Academy apa pun, secara langsung atau virtual, termasuk namun tidak terbatas pada Academy Awards.

Academy berterima kasih kepada Rock yang mempertahankan ketenangannya "dalam keadaan luar biasa."

Komik berusia 57 tahun itu belum secara terbuka membahas konfrontasi itu secara panjang lebar. Rock mengatakan selama pertunjukan stand-up tak lama setelah Oscar bahwa dia masih "memproses" acara tersebut.

Smith bereaksi terhadap larangan Academy pada Jumat. "Saya menerima dan menghormati keputusan Academy," ujarnya.

Pemain tersebut mengumumkan awal bulan ini bahwa ia mengundurkan diri dari Academy, tak lama setelah mengumumkan akan memulai proses disipliner terhadapnya.

"Saya telah langsung menanggapi pemberitahuan sidang disiplin Academy, dan saya akan sepenuhnya menerima setiap dan semua konsekuensi atas perilaku saya," kata Smith yang menyebut tindakannya mengejutkan, menyakitkan, dan tidak dapat dimaafkan.

