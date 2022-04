Fans Will Smith: Academy Rasialis, Predator Hollywood Tak Dihukum Seberat Itu

Los Angeles, Beritasatu.com - Academy of Motion Picture Arts and Sciences pada hari Jumat (8/4/2022) waktu AS mengumumkan, larangan 10 tahun terhadap Will Smith untuk hadir di Academy Award karena menampar Chris Rock pada ajang Piala Oscar tahun ini. Setelah larangan itu, para penggemar dengan cepat membandingkan sang aktor dengan para pemangsa (predator) Hollywood yang tidak mendapatkan hukuman berat seperti itu, mengingat sejarah rasialis yang panjang di Academy.

Smith, yang dengan anggun menerima larangan tersebut, sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya dari Academy, tetapi sekarang dia tidak akan dapat menghadiri salah satu acaranya.

Isu tersebut kini telah berubah menjadi rasialis karena predator Hollywood seperti Kevin Spacey, Woody Allen dan James Toback tidak mendapatkan hukuman yang hampir seberat itu dari Academy karena kesalahan mereka. Penting untuk dicatat bahwa nama aktor dan sutradara yang disebutkan di atas semuanya berkulit putih.

BACA JUGA Will Smith Dilarang Hadiri Academy Awards Selama 10 Tahun

Spacey peraih 2 Oscar, tersandung kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur (14 tahun). Allen peraih 4 Oscar menikahi anak tirinya sendiri Soon-Yi Previn, dan Toback seorang penulis dan sutradara nominasi Oscar pernah dilaporkan 38 perempuan karena tuduhan pelecehan seksual.

Seorang pengguna Twitter menyimpulkan hukuman itu dengan sempurna, dengan mengatakan Smith telah menjadi wajah dari "mereka tidak mencintai kita, hanya apa yang kita buat," merujuk pada tokoh masyarakat kulit hitam yang menerima pujian secepat mereka melakukan serangan balasan.

Tema keseluruhan dari percakapan ini adalah bahwa Academy tidak melarang pemangsa pria kulit putih, tetapi tidak berpikir dua kali untuk melarang pria kulit hitam menghadiri acaranya karena tamparan yang sudah dia minta maaf dua kali.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Marca