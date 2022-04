Mad Elephant dan Arief Hadinata Jawara DTBTNS Season 2

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang kontestasi talenta-talenta muda berbakat Tanah Air bertajuk Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 telah sukses menemukan juaranya.

Mad Elephant dari kategori musik dan Arief Hadinata dari kategori visual art berhasil meraih predikat juara serta mendapat hadiah masing-masing Rp 100 juta. Tak hanya itu, mereka juga meraih kesempatan untuk tampil di Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert.

"Para juara Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 dari kategori musik dan visual art adalah mereka yang terbaik dari kacamata dewan juri yakni Rekti Yoewono, Ronald Steven, dan Nadia Yustina di kategori musik, serta Oom Leo, Popo Mangun, Hana Madness, Bunga Fatia, dan Streoflow di kategori visual art. Mereka mampu mengeluarkan semua bakat yang bisa menginspirasi generasi muda dalam ajang kompetisi musik di Indonesia," kata perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo dalam keterangan persnya, Selasa (12/4/2022).

"Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh musisi dan seniman muda berbakat yang telah berpartisipasi pada DTBTNS Season 2. Amino yang tinggi dengan hampir 1.000 submission dan betapa ketatnya proses kurasi di DTBTNS tahun ini, baik ketika pemilihan finalis maupun pemenang menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Selamat untuk para juara, semoga gelar juara DTBTNS Season 2 dengan berbagai pengalaman dan ilmu yang didapat, menjadi langkah yang baik untuk menapaki karier kalian di bidang musik maupun visual art," tambahnya.

