Angkat Budaya dan Kisah Mistis Bali, Film Tutuge Mulai Tayang di Bioskop

Jakarta, Beritasatu.com - Sebuah film yang bercerita tentang budaya pulau Dewata, Bali dengan genre horor yang kaya akan pesan moral berjudul Tutuge siap tayang di bioskop tanah air mulai Kamis (14/4/2022) besok.

Film yang diproduksi rumah produksi Tiga Sinergi dan disutradarai Virlanwana Langgong ini mengangkat pesona alam dan kearifan budaya Bali yang sudah dikenal di kancah Internasional sebagai tujuan wisata itu.

"Tutuge itu mengenai sebuah misteri yang bisa diselesaikan kalau mengerti tentang tradisi Bali. Penyampaian moral tradisi budaya dari Bali itu. Film ini menjadi medium kami untuk menyampaikan banyak pesan moral, mulai dari pengampunan, penemuan jati diri dan penebusan perilaku yang kita kemas dengan keindahan budaya Bali," tutur Virlan dalam keterangnnya, Rabu (13/4/2022).

Untuk film ini, Virlan sebagai sutradara mempercayakan tokoh utamanya kepada Rania Putri Saru yang akan berperan sebagai Ameera Janus. Dimana Rania mengaku senang akhirnya film yang diproduksi dimasa Pandemi Covid-19 ini akan tayang dibioskop dan akan jadi tayangan yang menarik.

"Yang pasti senang film ini akhirnya bisa tayang di Bioskop setelah perjalanan panjang proses syutingnya. Film ini sendiri diharapkan akan bisa mengobati kerinduan akan Bali yang memang dikenal eskotis sebagai lokasi wisata yang memang di balik itu ada kisah yang memang melegenda disana yang memang coba diangkat dalam film ini. Semoga ini akan bisa diterima oleh pecinta film di Indonesia," tegas Rania.

Sebelum tayang di bioskop, film ini telah berhasil memenangkan banyak penghargaan di tahun 2021, termasuk di ajang World Film Carnival Singapore dalam kategori Best Horror Feature; Andromeda Film Festival dalam kategori Best Horror; Horror Bowl Movie Awards dalam kategori Best Foreign Feature; Art Film Awards dalam kategori Best Cinematography dan Best Horror Film; Hollywood International Golden Age Festival untuk kategori Best International Feature Film Tutuge; serta di acara ÉCU The European Independent Film Festival kategori Best Horror Feature Film.

Sumber: BeritaSatu.com