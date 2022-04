Jelang Rilis Film Terbaru Marvel, Shell Indonesia dan Disney Jalin Kolaborasi

Jakarta, Beritasatu.com – Shell Indonesia dan The Walt Disney Company berkolaborasi menyambut perilisan film terbaru Marvel Studios’ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Kolaborasi ini untuk menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi pelanggan Shell dan penggemar Marvel di Indonesia melalui rangkaian promo spesial.

Menyambut perilisan film terbaru yang telah dinanti para penggemar tersebut, para pelanggan dapat mengikuti berbagai kegiatan menarik untuk memenangkan hadiah berupa merchandise eksklusif hingga perjalanan spesial ke New York. Promo spesial ini berlaku secara nasional di seluruh SPBU Shell di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara, mulai 1 April hingga 15 Juni 2022.

Direktur Mobility Shell Indonesia, Dian Andyasuri, mengatakan gembira dapat berkolaborasi dengan The Walt Disney Company yang secara konsisten menghadirkan terobosan inovatif dalam menyajikan hiburan terkini bagi masyarakat dunia.

"Semangat untuk berinovasi ini sejalan dengan aspirasi kami dan kolaborasi perdana dengan The Walt Disney Company ini merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan pengalaman baru bagi para pelanggan setia Shell. Melalui program promo spesial ini, kami ingin menjadikan SPBU Shell sebagai tempat yang menyenangkan bagi para pelanggan yang berkunjung ke SPBU Shell. Kami harap pelanggan setia Shell bisa mendapatkan berbagai manfaat serta kekuatan ekstra yang dihadirkan oleh teknologi Dynaflex yang ada pada bahan bakar Shell serta penggunaan program loyalitas Shell Go+,” tutur Dian dalam keterangan pers, Selasa (19/4/2022).

Para pelanggan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan promo ini dapat melakukan registrasi melalui program loyalitas Shell Go+.

Selain merchandise limited edition, para pelanggan juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama berupa perjalanan fantastis yang terinspirasi dari Marvel Studios’ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness ke New York, Amerika Serikat melalui program undian spesial.

"Setiap pembelian bahan bakar Shell atau transaksi di convenience store Shell yang memenuhi persyaratan minimum yang berlaku akan mendapatkan satu nomor undian spesial. Akan ada lima pelanggan setia beruntung yang terpilih di akhir periode untuk mengunjungi beberapa lokasi pembuatan film Marvel Studios’ “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” dan tempat-tempat menarik lainnya di kota New York," tambah Dian.

Saat ini, Shell Go+ sudah dapat digunakan di 167 SPBU Shell di Jabodetabek dan secara bertahap akan dapat digunakan di seluruh SPBU Shell di Indonesia. Untuk bergabung dalam program loyalitas Shell Go+, pelanggan cukup mengunduh aplikasi Shell Asia melalui Apple Store atau Google Play Store, dan langsung dapat menikmati berbagai manfaat yang ditawarkan program loyalitas Shell Go+.

