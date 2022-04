Dari Kahitna hingga Pemenang Grammy Awards Ramaikan BNI Java Jazz Festival 2022

Jakarta, Beritasatu.com - Dua tahun vakum lantaran adanya Pandemi Covid-19, event festival musik bertaraf internasional bertajuk "BNI Java Jazz Festival (BNIJJF) 2022" akan kembali digelar pada 27-29 Mei 2022 mendatang. Acara festival musik terbesar pertama yang akan diselenggarakan pasca-pandemi ini akan digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta dengan menampilkan musisi terbaik baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam event ke-17 kalinya ini, sejumlah musisi jaz terbaik dari dalam dan luar negeri seperti Adikara Fardy, Afgan, Alex Porat, Danilla, Emma Jean-Thackray, Gabe Bondoc, Gangga, Hablot Brown, dan Jarrod Lawson akan turut hadir.

Selain itu musisi dari berbagai genre seperti Kahitna, Mikha Angelo, Oslo Ibrahim, RAN, Rendy Pandugo, Rizky Febian, Samm Henshaw, Sivia Azizah, Teddy Adhitya, Yefta, dan Teman Tidur, sampai Yura Yunita akan juga ikut ambil bagian dalam event musik yang akan berlangsung selama 3 hari dengan bintang tamu spesial tahun ini yakni PJ Morton yang merupakan musisi asal New Orleans, Amerika Serikat.

PJ Morton merupakan pemenang Grammy Awards 2022 untuk kategori Best Traditional R&B lewat lagu "Bring It On To Home"

"Kita bersyukur event musik BNI Java Jazz Festival 2022 akan bisa kita selenggarakan kembali setelah dua tahun vakum. Kami maksimalkan persiapan dengan dukungan sponsor dan pemerintah, sehingga kami bisa menghadirkan musisi terbaik baik yang berasal dari Indonesia maupun musisi dari luar negeri," ungkap Direktur utama Java Festival Production, Dewi Gontha saat menggelar jumpa pers di Senayan Park, Jakarta Rabu (20/4/2022).

