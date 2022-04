Chilla Kiana di Panggung Dunia, Buat Indonesia Bangga

Jakarta, Beritasatu.com - Muda dan bertalenta, Chilla Kiana sukses membuat Indonesia bangga. Penyanyi asal Surabaya ini terlibat dalam beberapa serial garapan Disney Channel Asia.

Kini, dia melakukan berbagai cara untuk mendorong generasi muda sama-sama mendunia. "I think now is the time for us to shine," kata Chilla Kiana.

Perempuan yang mahir bermain piano, gitar dan drum ini mulai terjun ke dunia musik sejak 7 tahun lalu, saat bergabung dengan Disney Channel Asia pada 2016.

Kalau itu, Chilla Kiana terpilih mewakili Indonesia untuk menyanyikan The Glow yang merupakan soundtrack Disney Princesses.

"Lagu The Glow adalah proyek Disney International yang dinyanyikan penyanyi yang dipilih dari berbagai negara Asia, Eropa, Amerika," tutur Chilla Kiana lagi.

Setelah The Glow, Chilla kembali terpilih untuk menyanyikan lagu dari serial Elena of Avalor, sekaligus mengisi suara untuk karakter Princess Elena.

Tak sampai di situ, penyanyi kelahiran 30 September 1996 ini lantas didapuk membawakan Part of Your World untuk memperingati ulang tahun ke-30 The Little Mermaid.

Kini, dia tengah menyiapkan lagu barunya bersama Universal Music Indonesia. "Impian terbesar aku bisa mempunyai dampak luas dan positif. Target terdekatnya mempunyai album," ungkap Chilla Kiana.

Sebagai gadis yang berhasil mengukir prestasi di mancanegara, lulusan S1 International Business Management dari Universitas Pelita Harapan dengan predikat cumlaude ini ingin kiprahnya bisa menginspirasi.

Chilla Kiana mengajak generasi muda untuk berkarya dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya talenta-talenta luar biasa.

"Dunia mengalami perkembangan yang begitu pesat yang didukung kemajuan teknologi. Kita, generasi muda Indonesia memiliki kesempatan yang sama besar dengan negara-negara lain untuk bisa speak up kepada dunia," ucap Chilla Kiana.

Penyanyi yang mengidolakan Joni Mitchell, Amy Winehouse dan Iwan Fals ini membuat gerakan bangga Indonesia lewat konten-konten menarik di akun Instagram @gueindonesiabgt.

"Tujuan aku hanya satu, mengajak teman-teman untuk bangga sebagai Indonesia dan semakin mencintai negeri ini," kata perempuan yang hobi membaca ini.

Selain itu, di tengah kesibukannya Chilla Kiana meluangkan waktu mengajar bahasa Inggris melalui akun Tiktoknya @chillakiana. Siaran live dilakukannya setiap seminggu sekali dalam enam bulan terakhir.

"Sudah terbuka kesempatan kita untuk dapat bersuara secara global, dan salah satu syarat terpenting harus bisa bahasa Inggris. Sedangkan tidak semua dari kita memiliki kesempatan itu, kebetulan saya bisa dan saya membantu semampunya," pungkas Chilla Kiana.

