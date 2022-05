Langit Musik Hadirkan Playlist Erick Thohir’s Favourite Hits

Jakarta, Beritasatu.com - Playlist Erick Thohir's Favourite Hits kini hadir di aplikasi Langit Musik.

Pada awal bulan lalu, tepatnya dalam rangkaian Safari Ramadan di Telkom Group yang digelar pada area Vertical Garden Telkom Landmark Tower, Menteri BUMN Erick Thohir menyempatkan bergabung di ruang podcast untuk kanal Youtube Digimove. Turut hadir sebagai narasumber saat itu COO Melon Indonesia Chandra Tamrin bersama penyanyi Vidi Aldiano.

Dalam kunjungannya tersebut selain menyempatkan berbincang pada sesi podcast, Erick juga diberi kejutan mendengarkan playlist Erick Thohir’s Favourite Hits di aplikasi Langit Musik. Mata Indah Bola Pingpong (Iwan Fals), C.H.R.I.S.Y.E (Diskoria, Laleilmanino, Eva Celia), Biru (Dian Permana Poetra), Never Gonna Give You Up (Rick Astley), Hati-Hati di Jalan (Tulus), dan beberapa lagu pilihan lainnya yang ada dalam playlist tersebut.

Langit Musik memiliki fitur customize playlist di mana pengguna bisa membuat playlist mereka sendiri dalam aplikasi. Selain itu juga pengguna dapat memberikan dukungan langsung kepada karya musisi favorit melalui fitur komentar dan apresiasi. Untuk mendukung ibadah selama bulan Ramadan dan seterusnya, pengguna dapat mengaktifkan fitur pengingat salat pada menu pengaturan (setting).

Saat ini Langit Musik telah memiliki ribuan playlist yang siap menemani pengguna di mana pun dan kapan pun dengan jutaan katalog musik yang siap dinikmati oleh pengguna android dan iOS.

Melon Indonesia sebagai anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di digital business bersama produknya Langit Musik sebagai satu-satunya digital music streaming lokal terus menunjukan komitmen untuk semangat memajukan musik Indonesia dengan beragam cara.

“Kami berharap melalui aplikasi Langit Musik ini, di mana saat ini menjadi satu-satunya layanan streaming musik karya anak bangsa terus berkomitmen untuk menjadi rumah bagi musisi Indonesia,” ucap CEO Melon Indonesia Aris Sudewo, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Minggu (1/5/2022).

Selaras dengan komitmen Melon Indonesia, di sela kunjungan Safari Ramadan Menteri BUMN Erick Thohir memberikan kalimat penyemangat bagi Melon Indonesia, Jadikan Musik Indonesia Sebagai Tuan Rumah di Negeri Merah Putih, yang langsung dituliskan saat memberikan tanda tangan dalam memorabilia karya seniman Hari Merdeka setelah selesai mampir di podcast Digimove.

Bagi yang penasaran ada lagu apa saja dalam playlist Erick Thohir's Favourite Hits, segera dengarkan lagu-lagunya di Langit Musik. Bisa jadi ada lagu kesukaan kamu yang sama. Ayo ikuti dan dengarkan playlist ini hanya di Langit Musik. Dan tukarkan kode redeem BAGIBAGIPREMIUM untuk mendapatkan 7 hari premium Langit Musik. Maju terus musik Indonesia!

